بسعر باهظ.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold 2 وW21 5G

تعد شركة سامسونج Samsung، أولى شركات تصنيع الهواتف الذكية التي تعلن عن هاتف ذكي بتصميم قابل للطي، حيث أعلنت في شهر فبراير عام 2019، عن أول هواتفها المطوية من خلال مؤتمر الهواتف العالمي MWC، والذي أطلق تحت عنوان سامسونج جلاكسي فولد Galaxy Z Fold.





وتعمل الشركة الكورية الجنوبية على توسيع خط إنتاجها من الهواتف القابلة للطي فبعد إطلاق الجيل الثاني من سامسونج جلاكسي فولد، تستعد سامسونج لإطلاق Galaxy Z Fold3 قريبا، ولكن توجد بعض الأجهزة القابلة للطي من سامسونج يقتصر إطلاقها على أسواق محددة مثل هاتف W21 5G، الذي أطلق مؤخرا بالصين.





وكشفت سامسونج عن هاتف Samsung W21 5G، بسعر باهظ الثمن خلال الأيام الماضي، والذي يأتي بتصميم يحاكي Galaxy Z Fold2 5G، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز الاختلافات والفروق بين هاتفي سامسونج القابلان للطي:





- الشاشة:





يأتي هاتف سامسونج الجديد W21 5G، شاشة رئيسية بقياس 7.6 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X مع نسبة أبعاد 22.5:18، وبدقة 2208×1768 بكسل، وهي تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز في الثانية، مع شاشة خارجية، من نوع Super ،AMOLED بقياس 6.2 بوصة وبدقة 2260×816 بكسل، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus.





وبينما يأتي هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.













- المعالج:





يعمل هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، بمعالج من نوع Snapdragon 865+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، لضمان أقصى سرعة فى إرسال واستقبال البيانات، بينما يتم تشغيل هاتف Samsung W21 5G، بنفس نوع المعالج Snapdragon 865+.





- البطارية:





ويختلف هاتف Samsung W21 5G عن Galaxy Z Fold2 5G بأنه أطول قليلا، ولكن لا تزال كما هي سعة البطارية كما هي بقوة 4,500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 25 واط، وتقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 11 واط.





- الكاميرا:





يضم هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والعدسة المقربة 12 ميجابيكسل f / 2.4 مغطاة بزوم بصري 2x والوحدة 16 ميجابيكسل بفتحة f / 2.2 ستقوم بالتقاط صور عريضة، مع فلاش LED قوي، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل.





وبينما يقدم هاتف Samsung W21 5G، بكاميرا خلفية ثلاثية،الثلاثة بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وذلك مع فتحة للعدسة f/1.8 للرئيسية، وفتحة للعدسة f/2.2 للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة، وفتحة للعدسة f/2.4 للثالثة المخصصة لتسجيل العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.2.









- الذاكرة:





يأتي هاتف Samsung W21 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، ويقدم هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، نفس السعة لذواكر التخزين.





- الألوان والسعر:





يتوفر هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، في لونين فقط هم الأسود والبرونزي، مقابل سعر يعادل 2.999 دولار ( أي ما يعادل 47,052 جنيها مصريا)، بينما يتوفر هاتف Samsung W21 5G، في لون واحد فقط هو الذهبي، وهو متاح للبيع بسعر يعادل 3,000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 47,127 جنيها مصريا).



