



قائمة فريق برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني





وضمت قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني كل من:





في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس





خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - كليمونت لينجليه -جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - فيربو جونيور - مينجويز





خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - ألينا - ميراليم بيانيتش - فيليبي كوتينيو - ريكي بويج - بيدري - ماثيوس - فرانكي دي يونج - كونارد





خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - مارتين برايثوايت - ترينكاو





وتقام المباراة في الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة غدًا السبت.





ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة.

أعلن الهولندي رونالد كومان قائمة فريق برشلونة لمواجهة فالنسيا، في الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.