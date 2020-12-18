بعد العثور على بقعة زيتية.. فصل المياه عن إدفو بـ أسوان



عثرت اجهزة محافظة اسوان على بقعة زيتية بشكل مفاجئ لم يعرف مصدرها، وتم وقف وإغلاق مرشحات مياه الشرب بمدينة إدفو شمال المحافظة.







كانت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت عن فصل تشغيل المياه حاليًا، نظرًا لمرور بقعة زيت، بناءً على اتصال مسؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإدفو حفاظًا على صحة المواطنين.





وتم على الفور إيقاف تشغيل مرشحات مياه الشرب لحين القضاء عليها، مع تكليف الفرق الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ، للقضاء على بقعة الزيت والعمل على إزالتها بشكل كامل وتفتيتها .





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