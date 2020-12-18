ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد العثور على بقعة زيتية.. فصل المياه عن إدفو بـ أسوان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:55 م
بقعة زيت
بقعة زيت
Advertisements
عثرت اجهزة محافظة اسوان على بقعة زيتية بشكل مفاجئ لم يعرف مصدرها، وتم وقف وإغلاق مرشحات مياه الشرب بمدينة إدفو شمال المحافظة. 

كانت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت عن فصل تشغيل المياه حاليًا، نظرًا لمرور بقعة زيت، بناءً على اتصال مسؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإدفو حفاظًا على صحة المواطنين. 

وتم على الفور إيقاف تشغيل مرشحات مياه الشرب لحين القضاء عليها، مع تكليف الفرق الفنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ، للقضاء على بقعة الزيت والعمل على إزالتها بشكل كامل وتفتيتها .     


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للتعامل مع بقعة زيت.. وقف مرشحات مياه إدفو في أسوان

فحص 2873 مواطنا بقريتى النزل وغرب سهيل بأسوان .. صور

صحة أسوان تنظم ندوات توعية بالمدارس عن مخاطر كورونا والإجراءات الاحترازية.. صور

فحص 3928 مواطنا بمنطقتي السيل الريفي والفوزة باسوان.. صور

صحة أسوان توقع الكشف الطبي على 4452 مواطنا

الكشف على 4 آلاف مواطن بـ أبو الريش والعطواني في أسوان

ترشيحاتنا

سيدة لغات العالم.. شيخ الأزهر: علينا أن نشعرَ بالفخار والعزَّة باللغة العربية

الأرامل والأبناء والإخوة.. مزايا واسعة للمستحقين بقانون المعاشات الجديد

يعقوب السعدي يعلن فوز الأهلي بجائزة جلوب سوكر.. شاهد

أبرز المعلومات عن محمد الشواربي وأحمد عوض عضوي اللجنة الثلاثية بالجبلاية

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة 3 متهمين في واقعة سيدة الكرم

بعد إهداره فرصتين .. كهربا يضيف الثاني لـ الأهلي في شباك غزل المحلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب يربح 20 مليون دولار في لحظات.. اِعرف القصة

لينكون تطرح تحديثا جديدا للسيارة نافيجيتور 2022 Lincoln navigator.. صور

دراسة تكشف قوة تأثير فيروس كورونا على الدماغ