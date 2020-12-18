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محافظات

ختام فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بأسوان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
ختام فعاليات الحملة
ختام فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تحت شعار " حقك تنظمي" اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة  . 


حيث انطلق الأسبوع الأول للحملة خلال الفترة من 6 حتي 10 ديسمبر الجاري وذلك في مراكز دراو وكوم امبو ونصر النوبة  كما انطلقت المرحلة الثانية خلال الفترة من 13 حتي 17 ديسمبر الجاري في ادفو شرق وادفو غرب وأسوان وذلك ضمن مبادرة «أيامنا احلى» .

وهذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة حيث أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانًا.

هذا وكان قد شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان المعرض الفني ضمن  فعاليات مبادرة " طلاب بلا تمييز  " بالحرم الجامعي بصحاري. 

ويتم تنظيم مبادرة " طلاب بلا تمييز " بالتعاون بين جامعة أسوان وجمعية المستقبل للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان " منتدى حوار الثقافات " وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى التي تعمل على نشر الوعى وتنمية وتطوير المجتمع، بإشراف من الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وبحضور الدكتور ناصر عبدالرزاق محمد عميد كلية التربية النوعية، والدكتوره سالي الحريري رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة إيمان الجمال والهيئة المعاونة بكلية التربية النوعية .

ومن جانيه أكد الدكتور أحمد غلاب محمد علي أهمية الفن في غذاء الروح والعمل علي نشر إبداعاته من خلال المشاركة الطلابية والقيام بالرسومات المعبرة عن التلاحم والتي تعظم من قيم إنسانية نبيله منها الايخاء والمساواه ونبذ التطرف والعنف والعصبية والقبلية داخل مناحي الحياة الجامعية بمختلف صورها، والعمل علي القضاء علي أشكال التمييز بإستخدام الفن بين الجميع .
ختام فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بأسوان
ختام فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بأسوان
ختام فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بأسوان
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