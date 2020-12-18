ختام فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بأسوان

وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، وبإشراف الدكتور محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة . تحت شعار " حقك تنظمي" اختتمت مديرية الشئون الصحية بأسوان فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة بالمجان،





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حيث انطلق الأسبوع الأول للحملة خلال الفترة من 6 حتي 10 ديسمبر الجاري وذلك في مراكز دراو وكوم امبو ونصر النوبة كما انطلقت المرحلة الثانية خلال الفترة من 13 حتي 17 ديسمبر الجاري في ادفو شرق وادفو غرب وأسوان وذلك ضمن مبادرة «أيامنا احلى» .





وهذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدولة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة حيث أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانًا.