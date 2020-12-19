كل سنة وانت أسد.. هاشتاج ميلاد الشناوي السد العالي يتصدر الترند

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عيد ميلاد الشناوي عيد ميلاد الراجل المخلص الشناوي الاصلي حارس مصر الأوحد وليس له فروع اخرى

كل سنة وإنت طيب وعقبال سنين كتيره حلوه في سعادة ودايمًا مفرح كل الأهلاوية

اليوم عيد ميلاد محمد الشناوي سد الأهلي وأفضل حارس في أفريقيا وجه مبتسم بثلاثة قلوب ، كل سنة وإنت طيب وعقبال سنين كتيره حلوه في سعادة ودايمًا مفرح كل الأهلاوية

محمد الشناوى كل مره في كل ماتش يثبت انه احلى صغقه واغلى حاجة جت للنادى الاهلى ♥ كان الله في عونك ايها الاخطبوط

حارس وقائد الفريق الأسد بتاعنا اللي كان وحش حلو علينا ورفعنا التاسعه وان شاء الله نرفع العاشرة ، كل سنه وانت طيب يا شناوي

كل سنه وانت اسد يا شنو و هتفضل الافضل في القارة

اول حارس اقنعنى من بعد الحضرى ، كل سنه وانت اسد يا شنو و هتفضل الافضل في القارة

كلام اللعيبة عنه وعن اللي بيعمله معاهم، طمنا كتير على حراسة المرمى وعلى جدارته حمل شارة قيادة النادي الاعظم في الشرق الاوسط

الشناوي اثبت نفسه وقدمها بشكل ولا اروع الموسم الماضي واثبت انه قد الشارة

فى عيد ميلاده اول كلين شيت فى الموسم ، شد حيلك معانا يا كابتن محمد الشناوى ، عاوزين رقم قياسي تاريخى الموسم ده.

بدأ محمد الشناوي حياته الكروية مع نادي الحامول بالدوري الممتاز ثم انتقل إلى النادي الأهلي وتدرج في مختلف المراحل السنية حتي وصل إلي الفريق الأول عام 2007-2008 لكنه لم يشارك ليخرج بعدها لفريق طلائع الجيش لمدة ثلاث مواسم لعب فيهم 43 مباراة.





وخرج الشناوي إعارة لفريق حرس الحدود ثم ثلاث مواسم مع بتروجيت ولعب 85 مباراة والأداء الكبير الذي قدمه الحارس ليعود مرة أخرى لبيته الاهلي موسم 2017-2016.





حقق الشناوي بطولة الدوري المصري 5 مرات وبطولتي كأس مصر وبطولتى السوبر المحلى وبطولة دوري أبطال افريقيا كما شارك مع منتخب مصر في كأس العالم.





وأثناء مشاركته في مونديال كأس العالم حقق الشناوي لقب أفضل لاعب في لقاء مصر وأوروجواي.





حمل ثلاثية تاريخية "الدورى والكأس ودورى ابطال افريقيا" مع الأهلى فى أول موسم بشارة الكابتن.