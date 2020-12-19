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رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة يستدرج فالنسيا لاقتحام المربع الذهبي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:23 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للدخول في المربع الذهبي مؤقتا، والمنافسة على اللقب.

ويخوض برشلونة مواجهة فالنسيا بقائمة تضم كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن - نيتو - أرناو تيناس

 خط الدفاع خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - كليمونت لينجليت -جوردي ألبا -  صامويل أومتيتي - فيربو جونيور - مينجويز.

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - ألينا - ميراليم بيانيتش - فيليبي كوتينيو - ريكي بويج - بيدري - ماثيوس - فرانكي دي يونج - كونارد.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - مارتين برايثوايت - ترينكاو.

على الجانب الآخر يطمح خفافيش فالنسيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، لتحسين وضع الفريق السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الـ 13 بـ 14 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد مع إلتشي، ليفانتي مع ريال سوسيداد،  أوساسونا مع فياريال، إشبيلية مع بلد الوليد.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.

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