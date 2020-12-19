ضبط 1250 كجم من خام الذهب ومخالفات متنوعة في حملة بأسوان



واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان شن حملاتها المكبرة بمختلف المدن والمراكز لضبط المخالفات المتنوعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.







ونجحت جهود الأجهزة فى تنفيذ 645 حكما قضائيا شمل ضبط 2 جنايات، و137 حكم حبس جزئي، و26 حكم حبس مستأنف، و312 أحكام غرامات، و168 أحكام المخالفات.





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وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط متهم وبحوزتهم 500 جرام بانجو، و 12 جرام هيروين ، و 100 جرام أفيون.





وفي مجال ضبط التنقيب عن خام الذهب تم ضبط متهم ، وسيارة نقل ، بجانب 25 جوال تزن حوالي (1250) كيلو جرام .







وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية تضمنت ضبط 2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 11 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، و 5 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، علاوة على ضبط 3 قضايا لاستخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية.





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 457 مخالفة مرورية شملت ضبط دراجة نارية و2 توك توك وسيارة وتروسيكل بدون تراخيص ، بجانب التصالح الفوري في 71 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 79 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 97 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 105 مخالفة متنوعة.







وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.





وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.