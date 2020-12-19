محافظ أسوان يشيد بمساندة الأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة برد الشتاء

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمشاركة المجتمعية الجادة مؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندتهم لمواجهة برد الشتاء.

طالب المحافظ مدير عام التضامن الاجتماعى بوضع آلية محكمة لتوزيع أعداد كبيرة من البطاطين التي تبرعت بها إحدى شركات المحمول لجمعية الأورمان من خلال الجمعيات النشيطة على مستوى مراكز المحافظة اعتبارًا من الأسبوع الحالي.









وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على احترامه لجميع آراء ومقترحات وانتقادات المواطنين بسعة صدر كاملة لما تشهده المحافظة من نقلة نوعية غير مسبوقة في كافة قطاعات العمل العام ، وخاصة مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذها لإضفاء اللمسة الجمالية وإبراز البانوراما الطبيعية لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية لتكون دائمًا في أبهى صورها لضيوفها من الزائرين والسائحين.





ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه لا يتم تنفيذ أى مشروعات تخص التطوير والتجميل والإعلانات إلا بالرجوع إلى وزارات الثقافة والسياحة والآثار وأيضًا جهاز التنسيق الحضارى لإبدأ الرأى قبل التنفيذ، كما أنه يتم تنفيذ جميع هذه المشروعات من خلال الاستعانة بالجانب العلمى من خلال التصميمات الهندسية التى يقوم بها الاستشاريون والمتخصصون في الجامعات والأكاديميات المصرية لضمان تحقيق الجودة المطلوبة وفقًا للمعايير والقياسات العالمية، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الحضارى لهذه المحافظة العريقة.





وكانت قد نظّمت إدارة نصر النوبة الصحية شمال أسوان تحت إشراف الدكتور أسامة المحمدي مدير الإدارة قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة بقرية أرمنا حيث شلمت أعمال القافلة الكشف علي الأمراض المزمنة للمواطنين ، بالإضافة لعقد ندوات توعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل ، وأيضًا التسجيل لملفات المواطنين بالقرية حيث يأتي ذلك في إطار متابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار ( 100 مليون صحة )، ولدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات و الوحدات الصحية والمراكز الطبية .





وكانت قد نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني داخل قرية أبو الريش قبلي التابعة لمركز أسوان ، وأيضًا قرية العطواني التابعة لمركز إدفو حيث استمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية، ونجحت هذه القوافل فى إجراء الكشف الطبي على 4023 مواطن ومواطنة.





وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي حيث يأتى تنظيم تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



