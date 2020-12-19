سنضحي بالكريسماس.. جونسون: نسخة جديدة لـ فيروس كورونا تحرمنا من الاحتفالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من غد الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.





ونشر جونسون سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر" شرح فيه دوافع القرار بالقول "بصفتي رئيس الوزراء من واجبي اتخاذ القرارات الصعبة والقيام بما يلزم لحماية أهل هذه البلاد".





وأضاف جونسون "بالنظر إلى الأدلة التي توافرت لدينا حول انتشار نسخة جديدة من فيروس كورونا والتهديدات التي تشكلها، يؤسفني أن أضطر لإبلاغكم بأننا لا نستطيع إقامة احتفالات الكريسماس كما خُطط لها".





وتابع جونسون "سنضحي بفرصتنا لرؤية أحبائنا في الكريسماس لنحظى بفرصة أفضل لحماية أرواحهم كي تتسنى لنا رؤيتهم في أعياد الكريسماس بالمستقبل".





وبموجب القرار الجديد، يتعين على السكان في المناطق المحددة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.





وتشمل القيود إغلاق متاجر التجزئة غير الأساسية وصالات الجيم والمرافق الترفيهية والشخصية، كما يتعين على الناس العمل من المنزل إذا استطاعوا.





كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني إلغاء احتفالات أعياد الميلاد، مع عدم السماح للناس بالاختلاط في الأماكن العامة.





في وقت سابق، قال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في انجلترا أن سلالة كورونا الجديدة التي تم رصدها في أجزاء من المملكة المتحدة، تنتشر بسرعة أكبر، ويجري العمل لتحديد ما إذا كانت لها تأثير على زيادة نسب الوفيات.