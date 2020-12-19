ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سارة عزيز: 90% من المتحرشين بالأطفال رجال.. و10% سيدات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:08 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت سارة عزيز مؤسسة مبادرة safe، كنت أتطوع فى مكان بمنطقة بسيطة، كان هناك 8 فتيات أطفال يتعرضن للتحرش، وخلال الـ 8 سنوات، قابلت الكثيرين الذين لديهم خبرة فى مسألة التحرش، لأنها تترك أثرا على شخصية من تعرضوا للتحرش، ولهذا السبب بدأت المؤسسة حتى يعبر المتعرضين للتحرش عن آرائهم.

وأضافت سارة خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، هناك 93% من المتحرشين بالأطفال، من أقرب الدوائر لهم، مثل "العائلة"، أو الجيران أو الأصدقاء المقربين، فهذا المتحرش يبنى علاقة فى البداية مع الطفل، ليعرف الحدود جيدا.

وتابعت، حينما بدأنا منذ 8 سنوات، كان الكثيرون يسألون عن سبب هذه المؤسسة، ولماذا غيرت "كارير" عملى، ولكن الأصعب والتحديات أن الناس لا تقدر ولا تعى الأزمة جيدا، ومع ذلك فالنسب كبيرة، إلا أن هذه النسب تقل تدريجيا، وهذا أمر جيد.

وأردفت، التعريف العلمى للتحرش للأطفال، حينما تتم ممارسة العنف على الطفل، أو بكلمة أو بنظرة أو لمسة لها 5 مستويات، فإحدى الأطفال قالت لى "عمى بيلمسنى بحنيه"، وهو ما يعنى أن عمها تحرش بها بالعين، وأيضا لا يجب أن يقبّل الكبار، الأطفال من أفواههم، ولا يجب أن يغير أى شخص ناضج وبالغ أمام طفل أو العكس.

واستطردت، 90 % من المتحرشين رجال، ولكن هناك 10 % من المتحرشين بالأطفال، سيدات، وتأتينا بلاغات، وتأتى من كل المستويات الاجتماعية، فأول كلمة نعلمها للطفل هى "أنا غالى.. وعندى قيمة"، فكل الجمل السلبية التى تقال للطفل تؤثر عليه، وحينما يتعرض للتحرش يشعر بأنه ليس له قيمة، وأيضا هناك رسائل توعية للمراهقين.

واختتمت، هناك 4 علامات تدل على التحرش بالأطفال، أولهم كره الأطفال لأماكن معينة، وأيضا علامات على الجسد، والتبول اللاإرادى، ثم العنف أو الانطواء المفاجئ، حينما تحدث هذه الأشياء، علينا السمع والتصديق والمساعدة، وإذا احتاج الأمر، فإن مجلسى القومى للمرأة والأمومة والطفولة يتدخلان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أماني دوت كوم للحفاظ على أبنائكم.. تعرف على التفاصيل

إطلاق السياسة الداخلية لـ الشباب والرياضة لمناهضة التحرش

استشارى طب نفسى: التحرش سلوك عدوانى لإشباع غرائز غير مبررة

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.. ما هي أشكاله وكيف يؤثر على الأطفال؟

ترشيحاتنا

بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا 202‪0للمحترفين في كمال الأجسام

إصابة عمرو مصطفى بـ فيروس كورونا

مشادة كلامية بين أبو الليف وأيمن بهجت قمر رغم صلة القرابة .. الخال : أفتكر مين أول واحد أخدك من إيدك.. والشاعر : وقفت بجانبه رغم خسارتى

الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور

طريقة تحضير حمص الشام

دعاء لقضاء أصعب الحوائج قبل الفجر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشتة فوق السحاب.. سعوديون يفترشون السماء في منظر خيالي | فيديو

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة

الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور