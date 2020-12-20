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محافظات

مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:14 م
مدير تموين مطروح
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من توافر
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أيمن محمود
تفقد حسن كمال الشيباني  مدير  تموين مطروح  يرافقه مفتش من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية  مصنع  تعبئة البوتاجاز بالكيلو 16 بمدينة مرسي مطروح، للتأكد من توفير اسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية وصحة الأوزان.

وتابع مدير تموين مطروح   توزيع الحصص علي المستودعات والتأكد من سلامة اسطوانات البوتاجاز من عدمه مع القيام بإرسال اسطوانات الغاز التى  بها عيوب  لاجراء كافة عمليات الصيانة اللازمة لها حرصا علي سلامة المواطنين.

وأشار الشيباني إلى أنه تم التأكد من أن الأوزان مضبوطة طبقا للمواصفات القياسية وتوافر اسطوانات البوتاجاز لتوزيعها علي كافة المراكز والمدن بالمحافظة.


من ناحية أخرى قاد مدير تموين مطروح  حملة تموينية على  المحال والأسواق والمخابز ومستودعات الدقيق  بمركز ومدينة سيوة .
 
وأكد مدير تموين مطروح أن الحملة تأتى  تنفيذا لتوجيهات  الدكتور  على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضبط اية مخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات .

وأوضح أنه بناء على التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية فرع مطروح تم قيام الحملة   علي الأسواق والمحال التجارية  بمركز و مدينة سيوة  و ذلك بالتنسيق مع قسم مباحث التموين .

مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
مدير تموين مطروح يتفقد مصنع الغاز للتأكد من وزن الأنابيب
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