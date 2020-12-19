والد ضحية الهجرة غير الشرعية: الجيران بلغوني بوفاة ابني ومعرفش إنه مسافر ليبيا

«أنا وامه منعرفش إن ابننا كان مسافر ليبيا» هكذا بدأ سعيد محمد والد احد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية ويدعي ابراهيم والتابعان لمينا الحية التابعة لاطسا بالفيوم كلامه وسط حالة من الحزن الشديد والدموع تنهمر علي وجنتيه.

















وقال إن ابنه ابراهيم طالب في الصف الثانى من الدبلوم التجارى وإنه لم يخبر اى احد من أسرته أمه او اخواته انه مسافر الى ليبيا مضيفا انه عندما سال عن ابنه قالت له الام انه ذهب الى القاهره وفي صباح يوم الجمعه ابلغوه ان ابنهم في مطروح وفي النهايه ابلغه احد الجيران انه لقى مصرعه بالبحر داخل مركب أثناء سفره الي ليبيا .





وأشار انه فور علمه بذلك توجه الى مستشفى مطروح العام لاستلام جثة نجله ليلقي عليه النظرة الاخيره.





وقال ان ابنه إبراهيم يبلغ من العمر 16 عاما ولديه شقيقان آخران وأنه كان طيب ويحب الناس.





وطالب بإعدام سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين يضحكون علي ابنائهم ليكون مصيرهم الموت لافتا أن إبراهيم سافر بتشجيع من أصدقائه الذين صوروا له السفر أنه الطريق للثراء.





كان مستشفي مطروح العام قد شهد توافد أعداد كبيره من اهالي ضحايا مركب الهجره غير الشرعيه وسط حالة من الحزن الشديد على فقدان ذويهم.





تم وصول الجثث من مدينة السلوم الى مستشفى مطروح العام صباح اليوم السبت وتم تسليم الجثث الى ذويهم بعد استخراج تصريح الدفن من مفتش الصحة.





وسادت حاله من الحزن الشديد اهالي الضحايا الذين طالبوا بالقصاص من سماسرة الهجرة غير الشرعيه والذين كانوا السبب في مقتل ابنائهم.





كانت الأجهزة الأمنية بمدينة السلوم الحدودية قد عثرت على عدد من الجثث ألقت بها أمواج البحر بمدينة السلوم علي الحدود المصرية الليبية أثناء سفرهم الي ليبيا فى هجرة غير شرعية.





وفور إخراج الجثث من مياه البحر بالسلم، تم نقلها للمستشفى بسيارات الاسعاف وتحرير المحضر اللازم.









وأكد مصدر بمديرية الصحة ان الجثث لــ 7 افراد و تم التعرف عليهم من خلال بطاقاتهم الشخصية والتى وجدت داخل ملابسهم منهم 4 من محافظة سوهاج وهم: رفيع السيد أحمد 19 سنة ، حسن حمدي حسن 17 سنة ، جمال عمر محمود 23 سنة ، حسن محمود بخيت 14 سنة و2 من محافظة الفيوم وهما: إبراهيم سعيد محمد 16 سنة ، وشعبان محمد صادق 55 سنة، وشخص واحد من محافظة البحيرة يدعى أحمد عبدالسلام سعد 59 سنة.







