بتوجيهات الرئيس السيسي.. مدبولي: مشروع جديد يجعل مصر مركزا إقليميا لتداول الحبوب بالمنطقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه “بالنسبة لموضوع المركز اللوجيستي للحبوب، فهناك توجيه من الرئيس السيسي بسرعة العمل على هذا الأمر، وهذا يجعل مصر مع تطبيقه، مركزا إقليميا لتداول الحبوب فى المنطقة الخاصة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط”.

وأضاف مدبولي: “تم تكليف وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر بعمل دراسة الجدوي لتنفيذ هذا المشروع وهناك تخصيص للأرض له، ونحاول أن نسرع الخطي لأنه سيساعد بالفعل فى تأمين مواد غذائية مهمة، ولكن أيضا حركة التداول تخلق قيمة مضافة وعائدا اقتصاديا للدولة المصرية”.

وتابع: “ندقق بالتنسيق مع البنك المركزي بشأن المصانع التي تعثرت بسبب الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية، بحيث نري البرنامج لمساعدة هذه المصانع لتعود بالإنتاج”.