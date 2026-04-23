مدبولى: التحديات الحالية بسبب الحرب في المنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه القي بيان الحكومة في مجلس النواب مشيرا الي أنه أوضح التحديات التي تواجه الدولة بسبب الحرب في المنطقة لافتا أنه أوضح أيضا الخطوات التي قامت بها الحكومة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه بعد انخفاض سعر برميل النفط الي أقل من ٩٠ دولار صعد مرة تهري الي ١٠٢ دولار مشيرا الي ان الدولة وضعت عدد من السيناريوهات لمواجهة تحديات الحرب .

وأشار رئيس الوزراء أنه التقي مسئولي شركة فاليو لصناعة البرامج والتصميمات الخاصة بالسيارات العالمية مؤكدا أن الدلة تشجع القطاع الخاص في الاستثمار في مصر لافتا أنه سيقوم بزيارة لمركز الشركة في مصر .