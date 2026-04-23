عمر السعيد يظهر كضيف شرف في فيلم نصيب بطولة ياسمين صبري

حالة من الترقب قبل طرح فيلم نصيب بطولة ياسمين صبري، خاصة بعد الإعلان عن مشاركة الفنان عمر السعيد كضيف شرف ضمن أحداث فيلم نصيب، في خطوة تضيف مزيدًا من التشويق للجمهور

ويأتي ظهور السعيد في إطار حرص صناع فيلم نصيب على تقديم مفاجآت فنية مميزة تعزز من قوة العمل على المستوى الدرامي.

فيلم نصيب من بطولة النجمة ياسمين صبري، التي تعود من خلاله إلى شاشة السينما بدور مختلف، يشاركها البطولة الفنان معتصم النهار، في تعاون يُعد الأول بينهما، ما يفتح الباب أمام ثنائية جديدة ينتظرها الجمهور العربي.

ويضم العمل مجموعة من النجوم الذين يشكلون إضافة قوية لأحداث الفيلم، من بينهم رحمة أحمد، وعمر الشناوي، ومصطفى أبو سريع، حيث يجمع الفيلم بين الخبرات المتنوعة والوجوه المحببة لدى الجمهور، ما يعزز من فرص نجاحه عند عرضه.

فيلم نصيب من تأليف أحمد عبدالفتاح، الذي يقدم معالجة درامية تحمل طابعًا اجتماعيًا ممزوجًا بعناصر التشويق، فيما يتولى الإخراج أحمد خالد أمين، المعروف بقدرته على تقديم أعمال ذات إيقاع سريع وصورة بصرية مميزة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، مع خطوط درامية متشابكة تكشف عن صراعات إنسانية وعلاقات معقدة، ما يجعله من الأعمال التي تراهن على جذب شريحة واسعة من المشاهدين.

ومن المتوقع أن يتم طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة في دور العرض، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا قويًا في شباك التذاكر، خاصة مع هذا المزيج من النجوم والضيوف المميزين، وعلى رأسهم ظهور عمر السعيد الذي يضيف عنصر المفاجأة داخل الأحداث.