مدبولي: الدولة تعزز الشراكات الدولية وتوطّن التكنولوجيا الصناعية لدعم التنمية المستدامة وزيادة الصادرات

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده بالمنطقة الصناعية لقناة السويس، مشيرا إلى أنه يقوم بزيارة للمصانع كل 3 أشهر على الأقل.

وقدم رئيس الوزراء التهاني لرئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وتابع رئيس الوزراء أن جولته اليوم شملت افتتاح 9 مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى ان هناك 104 مصانع تم افتتاحها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا الي انه افتتح مصانع نسيج وأدوية بلاستيك وأدوات منزلية، وأن أغلب هذه المشروعات كانت الدولة تستورد منتجاتها.