رئيس الوزراء يفتتح مصنع لصناعة المواسير الصلب باستثمارات 45 مليون دولار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع " لصناعة المواسير الصلب، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، من خلال دعم الاستثمارات الجادة وتوفير بيئة أعمال محفزة، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الحيوية.

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات المعدنية داخل المنطقة الاقتصادية، ويعكس نجاح جهود الهيئة في جذب استثمارات تستهدف توطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة تلك المرتبطة بقطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد، وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تعمل وفق رؤية متكاملة لتعزيز التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية متطورة ومناطق صناعية متخصصة، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وكفاءة التشغيل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن توطين صناعة المواسير الصلب يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتوفير مدخلات إنتاج أساسية لمشروعات قومية كبرى، فضلًا عن دوره في فتح آفاق تصديرية جديدة للأسواق الإقليمية، مؤكدًا استمرار الهيئة في استقطاب استثمارات نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مستدامة.

وعلى هامش الافتتاح، حرص رئيس الوزراء على تفقُد مكونات المصنع وخط إنتاج المواسير الحلزونية، ومراحل الإنتاج المختلفة، ومنطقة التخزين، مستمعًا إلى شرح حول المشروع الذي يختص بتصنيع المواسير الصلب بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 72 ألف طن، ويُقام على مساحة 100 ألف متر مربع، باستثمارات حالية تُقدر بنحو 45 مليون دولار، مع خطط لزيادتها إلى 75 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

فيما أضاف أن المشروع يوفر 39 فرصة عمل مباشرة و25 فرصة عمل غير مباشرة، كما يسهم في تغطية نحو 60% من احتياجات السوق المحلية من المواسير الصلب، بما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.