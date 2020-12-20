سفير فيتنام: 491 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع مصر في 2019

قال سفير جمهورية فيتنام بالقاهرة تران ثانه كونج، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده ومصر بلغ في عام 2019 نحو491 مليون دولار، منها صادرات فيتنامية للسوق المصرية بقيمة 458 مليون دولار، وبلغت الواردات الفيتنامية من مصر قيمة 33 مليون دولار سلع مصرية مختلفة.





وأضاف السفير - خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري - الفيتنامي، والذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تحت عنوان "بحث سبل التعاون والإمكانات التجارية والاقتصادية بين مصر وفيتنام" - أن هذه الأرقام لا تزال في مستوى متواضع وأقل من الإمكانيات المتاحة، وهناك العديد من الأسباب التي يجب إلقاء النظر عليها في هذا الأمر.





وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، شهد خطوة متقدمة إلى الأمام وحقق نتائج مشجعة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفيتنام في عام 2017 والرئيس الفيتنامي الراحل تران داي كوانج لمصر في أغسطس 2018، مما أعطى دفعة قوية لتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات في المستقبل.





وأشار إلى ضرورة تشجيع المزيد من أنشطة الترويج للتجارة والاستثمار بين البلدين، موضحا أن سفارة فيتنام، ستقوم بتوفير كافة المعلومات الأساسية عن السوق الفيتنامية، مما يساهم في معرفة المزيد عن السوق الفيتنامي.





ونوه إلى أن عدد سكان بلاده حاليا يبلغ 95 مليون نسمة، ولكن مع وجود معدل نمو اقتصادي مرتفع بأكثر من 6٪ لمدة 30 عاما متتالية، ووجود استقرار أمني وسياسي، فإن بلاده ينظر إليها على أنها وجهة جيدة للأنشطة الاستثمارية وبوابة إلى سوق دول جنوب شرق آسيا (رابطة الآسيان) التي تجمع حوالي 650 مليون نسمة.





وأوضح أنه حتى الآن، تتلقى فيتنام استثمارات أجنبية مباشرة من 138 دولة، من خلال 32 ألفا و658 مشروع استثمار أجنبي مباشر بإجمالي رأس مال مسجل يبلغ (381.5) مليار دولار أمريكي، وتم التوقيع على 13 اتفاقية تجارة حرة مع جميع القوى الاقتصادية والقوى الكبيرة بالعالم.

وأفاد بأن بلاده أصبحت واحدة من الدول المنتجة في العالم بشكل رئيسي للعديد من المنتجات مثل الإلكترونيات والملابس والأحذية والأثاث والأسماك والكاجو والقهوة والفلفل الأسود والأرز، وقد فتحت هذه الميزة الباب للعديد من الفرص التجارية لتجار العالم للحصول على بضاعتهم من فيتنام.





وقال إن فيتنام كعضو في منظمة التجارة العالمية، تلتزم بما تم التكليف به تجاه منظمة التجارة العالمية، وترحب بجميع الإمدادات الجيدة من الواردات من جميع أنحاء العالم ومن ضمنها مصر.





من جانبه، قال نائب أول رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد حسن، إن مصر تمتلك واحدة من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونسعى بخطوات ثابتة، وفق خطة مدروسة، لتنويع الاقتصاد المصري وتطوير قدراته الإنتاجية في مختلف المجالات، من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.





وأضاف أن مصر ليست فقط سوقا كبيرا يضم 100 مليون مستهلك، بل هي سوق يبلغ أكثر من 1.8 مليار مستهلك من خلال مناطق التجارة الحرة لديها بدون جمارك والتي تغطي العالم العربي والاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية وميركوسور وكل إفريقيا، مشيرا إلى أنه خلال السبع سنوات الماضية، استثمرت مصر في البنية التحتية وقدمت مشاريع عملاقة وخاصة في مجالات الطاقة لتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الدولية.





وتابع: "نرحب بالمستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين الراغبين في الدخول في شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليا في مصر، كما ندعوهم إلى الاستثمار في كافة المجالات خاصة في القطاعات الإنتاجية، وقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والتصنيع، والزراعة، والاستزراع السمكي، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات، والسياحة، أخذًا في الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقًا للعائد على الاستثمار".



