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فن

دقيقة حدادًا على روح رضا غالب في القومي للمسرح

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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محمد نحلة
وقف الحاضرون بمهرجان القومي للمسرح المصري دقيقة حدادًا على روح الدكتور رضا غالب أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

ويشارك في المهرجان 28 عرضًا مسرحيًا من مختلف القطاعات الإنتاجية ويستهدف المهرجان عرض نماذج مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام  لقطاع شئون الإنتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح وقطاع الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ودار الأوبرا المصرية.

بالإضافة إلى مشاركة المعهد العالي للفنون المسرحية والفرق المستقلة والحرة والمسرح الجامعي وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة التي تنطلق اليوم 20 ديسمبر وتستمر حتي 4 يناير 2021، 6 فنانين من فناني المسرح هم صلاح السعدني وسهير المرشدي والراحل محمود ياسين والراحل المنتصر بالله والمخرج عباس أحمد  والمخرج نجيب سرور.

كما يقدم المهرجان عددا كبيرا من الجوائز تتعدي قيمتها المالية الـ 300 ألف جنيه في قسمين: القسم الأول هو قسم مسابقة العروض المسرحية: وهى مسابقة واحدة لجميع الفرق المسرحية المتقدمة.

دقيقة حدادًا على روح رضا غالب في القومي للمسرح
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