3 حيل طبيعية للتخلص من الدوخة في أقل وقت

قلل من مستوى الضغط والتوتر

المستويات العالية من التوتر قد تتسبب في اضطرابات في معدلات التنفس وفرز الهرمونات في الجسد، وهو ما يؤدى بدوره إلى الشعور بالدوخة والغثيان، بعض اضطرابات القلق، مثل: نوبات الفزع أو أنواع الفوبيا المختلفة، قد تسبب الدوخة كذلك.



