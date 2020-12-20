3 حيل طبيعية للتخلص من الدوخة في أقل وقت

الشعور بـ الدوخة والغثيان سبب كافي وشائع للذهاب للطبيب، ويوجد الكثير من طرق التغلب على الشعور بالدوخة في المنزل، وكشفً موقع "wikihow" ابرز الطرق الطبيعية والفعالة للتخلص من الدوخة...
قلل من مستوى الضغط والتوتر
المستويات العالية من التوتر قد تتسبب في اضطرابات في معدلات التنفس وفرز الهرمونات في الجسد، وهو ما يؤدى بدوره إلى الشعور بالدوخة والغثيان، بعض اضطرابات القلق، مثل: نوبات الفزع أو أنواع الفوبيا المختلفة، قد تسبب الدوخة كذلك.
وفي بعض الأحيان تقليل ساعات العمل، أو اتباع نظام عمل مختلف، أو العمل من المنزل، تكون حلول قادرة على تقليل مشاكل الضغط والتوتر، ومن ممارسات تخفيف التوتر الطبيعية التي يمكن تجربتها في المنزل: التأمل، واليوجا، والتاي تشي، وتمارين التنفس العميق.
اهتم بشرب المزيد من المياه
الجفاف الحاد أو المزمن (طويل المدى) يعتبر من الأسباب الشائعة للدوخة، إذا كان جسدك لا يحتوى على كمية كافية من المياه، بسبب أي من: التقيؤ، أو الإسهال، أو الحمى، أو عدم شرب كمية كافية من المياه في يوم حار؛ فإن الدم يصبح أثقل قليلًا وبالتالي يعاني عقلك في الحصول على الأكسجين الذي يحتاج إليه، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه الشعور بالدوار.
ويؤدى الجفاف إلى ارتفاع درجة الحرارة (الهايبرثيرميا)، وهو سبب شائع آخر للإصابة بالدوار، لذلك عليك أن تركز على شرب المزيد من المياه، خاصة في الأيام الحارة والرطبة.
تناول الأطعمة سهلة الهضم
من الأسباب الشائعة الأخرى للدوار والدوخة والصداع والكسل أن يعاني جسدك من معدلات منخفضة للسكر، انخفاض السكر في الدم (هيبوجلاسيميا) من المشاكل الشائعة بالنسبة لمرضى السكر الذي يتناولون الكثير من الأنسولين، أو الأفراد الذين يتجاهلون تناول طعام الإفطار ثم ينشغلون بقية اليوم عن تناول الطعام.
تناول الفاكهة الطازجة السكرية (خاصة الموز الناضج والتوت)، والعصائر (خاصة التفاح المحلى أو عصير العنب)، والعيش الأبيض، والآيس كريم، والعسل، كلها أطعمة جيدة للتناول من أجل رفع مستوى السكر في الدم خلال وقت قصير.