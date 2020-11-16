أسباب غير متوقعة وراء الشعور بـ الدوخة والدوار

أسباب الشعور بالدوخة والدوار





عرض موقع "mayoclinic " أهم الأسباب وراء الشعور بالدوخة والدوار وهى:









- مشاكل الأذن الداخلية التي تسبب الدوخة (الدوار)

- يعتمد إحساسك بالتوازن على المدخلات المجمعة من مختلف أجزاء نظامك الحسي.

- العيون تساعدك على تحديد مكان جسمك في الفضاء وكيف يتحرك









- الأعصاب الحسية و ترسل رسائل إلى عقلك حول حركات الجسم ومواقفه

- الأذن الداخلية ، التي تضم أجهزة استشعار تساعد في اكتشاف الجاذبية وحركة ذهابًا وإيابًا

- الدوار هو شعور زائف بأن محيطك يدور أو يتحرك. مع اضطرابات الأذن الداخلية.









- يتلقى دماغك إشارات من الأذن الداخلية لا تتوافق مع ما تتلقاه عيناك وأعصابك الحسية.

- الدوار هو ما ينتج عن عمل دماغك على حل الارتباك.

- تغير سريع في حركة الرأس ، مثل عندما تنقلب في السرير أو تجلس أو تتعرض لضربة في الرأس. BPPV هو السبب الأكثر شيوعًا للدوار.

- عدوى يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية التي تصيب العصب الدهليزي ، والتي تسمى التهاب العصب الدهليزي ، دوارًا شديدًا ومستمرًا.









- إذا كنت تعاني أيضًا من فقدان السمع المفاجئ ، فقد تكون مصابًا بالتهاب تيه الأذن.

- مرض منيير .. يتضمن هذا المرض التراكم المفرط للسوائل في الأذن الداخلية.

- يتميز بنوبات مفاجئة من الدوار تستمر لعدة ساعات. قد تواجه أيضًا تقلبًا في ضعف السمع ورنين في الأذن والشعور بانسداد الأذن.









صداع نصفي





- قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي من نوبات من الدوار أو أنواع أخرى من الدوخة حتى عندما لا يعانون من صداع شديد.

- مشاكل الدورة الدموية التي تسبب الدوار و انخفاض ضغط الدم. قد يؤدي الانخفاض الكبير في ضغط الدم الانقباضي والرقم الأعلى في قراءة ضغط الدم إلى دوار قصير أو الشعور بالإغماء و يمكن أن يحدث بعد الجلوس أو الوقوف بسرعة كبيرة. وتسمى هذه الحالة أيضًا انخفاض ضغط الدم الانتصابي أو بسبب ضعف الدورة الدموية.









يمكن أن تسبب حالات مثل اعتلال عضلة القلب ، والنوبات القلبية ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والنوبات الإقفارية العابرة ، الدوخة.

- يؤدي انخفاض حجم الدم إلى عدم كفاية تدفق الدم إلى الدماغ أو الأذن الداخلية.





- تؤدي بعض الاضطرابات العصبية - مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد - إلى فقدان التوازن تدريجيًا.

- الأدوية ويمكن أن يكون الدوخة من الآثار الجانبية لبعض الأدوية - مثل الأدوية المضادة للتشنج ومضادات الاكتئاب والمهدئات. على وجه الخصوص ، قد تسبب أدوية خفض ضغط الدم الإغماء إذا خفضت ضغط الدم لديك كثيرًا.









- اضطرابات القلق. قد تسبب بعض اضطرابات القلق الدوار أو الشعور بالدوار يشار إليه غالبًا بالدوار، وتشمل نوبات الهلع والخوف من مغادرة المنزل أو التواجد في مساحات كبيرة ومفتوحة (رهاب الخلاء).









-انخفاض مستويات الحديد (فقر الدم)، وتشمل العلامات والأعراض الأخرى التي قد تحدث مع الدوخة إذا كنت تعاني من فقر الدم ، التعب والضعف وشحوب الجلد.

-انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) تحدث هذه الحالة بشكل عام عند مرضى السكري الذين يستخدمون الأنسولين. قد يصاحب الدوخة (الدوار) التعرق والقلق.









-التسمم بأول أكسيد الكربون غالبًا ما توصف أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون بأنها "شبيهة بالإنفلونزا" وتشمل الصداع والدوخة والضعف واضطراب المعدة والقيء وألم الصدر والارتباك.









-إذا كنت نشطًا في الطقس الحار أو إذا كنت لا تشرب كمية كافية من السوائل ، فقد تشعر بالدوار من ارتفاع درجة الحرارة (ارتفاع الحرارة) أو من الجفاف هذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تتناول بعض أدوية القلب.