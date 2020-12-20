مستشار المفتي: الزوج غير مطالب بإجبار زوجته على الصلاة

أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن الزوج غير مطالب بإجبار زوجته على الصلاة، وغير مسئول عن طاعتها، وكذلك الزوجة غير مسئولة عن طاعة زوجها وقيامه بالالتزام بالصلاة، لأن الصلاة هى علاقة بين العبد وربه.





وأضاف عاشور، فى فتوى مسجلة له، أن حديث "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" لا يعنى أن الزوج سيسأل عن طاعة زوجته وعلاقتها بربها.. وكذلك الزوجة ليست مسئولة أمام الله عن زوجها، وإنما كل ما هو مطلوب أن يقدم الزوج النصيحة لزوجته بالمواظبة على الصلاة، وأيضًا على الزوجة أن تنصح زوجها، أما الإجبار فهو أمر غير وارد.





وتابع: أقول لكل زوج أو زوجة لا تصلي، الصلاة هي باب الصلاح والفلاح والبركة فبدونها تمحى البركة من المنزل، فتجد المنزل لا يهدأ أبدا من الأزمات والمشكلات وذلك لأن الشيطان وجد التربة الخصبة لذلك.





وأوضح، أن من ترك الصلاة فبذلك يكون عليه صلوات كثيرة ويجب عليه أداؤها.

هل يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون واسع ؟.. قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن صلاة المرأة ببنطلون واسع، يجوز ما دام كان ساترًا للعورة وتنطبق عليه مواصفات الزي الشرعي للمرأة.





حكم صلاة المرأة بـ البيجامة

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم صلاة المرأة بالبيجاما وملابس النوم، وقال إن المرأة مأمورة في الصلاة بستر عورتها التي تشمل جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين.





وأشار الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: (ما حكم صلاة المرأة بالبيجامة؟)، إلى أن الشرع لا يتوقف عند الأسماء، مؤكدًا أن صلاة المرأة بالبيجامة أو غيرها، يجوز ما دام مغطيًا لجسدها وعورتها المأمورة بسترها.





وأضاف الدكتور محمود شلبي، أن البيجامة ما دامت غير كاشفة لما تحتها أو شفافة، فيجوز الصلاة بها أو بغيرها.





حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة كشف وجهها ويديها؛ لأنهم ليسوا من عورتها التي أمرها الله بسترها فيما عدا زوجها، مشيرًا إلى أن ذلك في الصلاة أو خارجها وأن صلاة المرأة دون ستر قدميها، صحيحة.



