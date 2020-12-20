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محمد صبحي منع اصطحاب الهاتف .. صلاح عبدالله يكشف تفاصيل احتفالية 50 سنة فن

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:40 م
الفنان صلاح عبدالله
الفنان صلاح عبدالله
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إسراء صبري
روى الفنان صلاح عبدالله، تفاصبل احتفالية 50 سنة فن للفنان محمد صبحي، قائلا: محمد صبحي قام بحفل وفقا لقوانينه، من ضمنها عدم اصطحاب الهاتف داخل الحفل.

وأكمل "عبدالله" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، محمد صبحي قدم عرضا مسرحيا غنائيا استعراضيا يتحدث عن أهمبة الفن لمجتمعنا ووطنا، معقبا: الحضور استقبل محمد صبحي بحفاوة كبيرة ومدهشة.

وتابع: الاحتفالية كانت تضم عددا كبيرا من القادة والفنانين والشخصيات الهامة، معقبا: "أنا مش رايح لتكريمي أنا رايح لتكريمه هو..شكرا ليه".

وفي سياق آخر أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته البالغة للاحتفالية التي أقامها الفنان محمد صبحي بمناسبة مرور 50 عاما على مسيرته الفنية.

وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: "كلام مهم..عشان صلاح يرتاح... هو كَرَّم كل اللي شاركوه في مسيرته50 سنة فن ممثلين ومؤلفين ومخرجين ومساعدين وإدارة مسرحه وعماله... همه ليهم تحفظ على شكل التكريم بسبب تمثاله الذي يحمل اسم المُكرَم... إحنا كنا مبهورين وسعداء بصيغة الاحتفالية الرائعة عرضًا وتنظيما".
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