ذهب للمسرح يوم وفاة ابنته.. نجل الفنان محمد رضا يتحدث عن والده

كشف أحمد محمد رضا، نجل الراحل محمد رضا، عن أن والده أصبح يتحدث بنفس طريقة تحدثه في فيلم "30 يوم في السجن" ظلت معه لمده بعد نجاح الفيلم بالمنزل، معقبا: والدي دائما ما كان يفضل المسرح عن السينما.



وتابع " رضا" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، والدي كانت تجمعه علاقة صداقة قوية جدا بـالكاتب محمود السعدني، معقبا: والدي كان لديه اصرار وحب للعمل كبير، لدرجة أنه في يوم وفاة ابنته الوحيدة "أميمة" ذهب إلى المسرح وقام بتقديم العمل على الرغم من ما حدث.





وعن وفاته قال إنه توفى أثناء تصوير مسلسل "ساكن قصادى "وكان ذلك خلال شهررمضان المبارك، وتم خلال الحلقة عرض عددا من الصور النادرة والتى يتم عرضها لأول مرة للراحل محمد رضا مع عائلته وأصدقائه.