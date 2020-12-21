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لم تحدث منذ مئات السنين| البحوث الفلكية: اقتران كوكبي زحل والمشتري خلال غروب اليوم

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:56 ص
كوكبي زحل والمشتري
كوكبي زحل والمشتري
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نورهان رأفت
قال الدكتور أشرف شاكر ، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ، إن حركة الكواكب حركة معقدة جدا ، ومن الممكن أن يحدث الاقتراب فقط ، بين الكواكب ، كل 20 عاما ، ولكن الاقتران واقتراب مدارات الكواكب ، تحدث كل مئات السنين ، كما يحدث اليوم بين كوكبي زحل والمشتري .

وأضاف  شاكر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه عن طريق الحسابات الفلكية ، يستطيع العلماء تقدير موعد الاقتران للكواكب ، ومتى يمكن تكرارها مستقبلا ، موضحا أن ظاهرة اقتران كوكبي زحل والمشتري ، ستكون واضحة تماما ،بداية من الغروب ، وحتى الساعة السابعة مساء.

وأشار رئيس قسم الفلك ، بالمعهد القومي للبحوث ،  إلى أن جميع الحضارات بالعالم ، اعتمدت على علم الفيزياء الفلكية ، وحركة الفلك ، بداية من نشأة التقويمات ، وتعامد الشمس ، على التماثيل الفرعونية ، متابعا : " جميع ما نتج من تكنولوجيا حديثة من أجهزة وهواتف نتيجة لعلوم الفضاء ورصد حركة الاقمار ".

وأوضح أن الإنسان يحتاج لمليارات السنين ، ليصل فقط لحافة الكون الذي نراه ، منوها أنه لا علاقة  لعلوم التنجيم والعلوم التطبيقية لحركة الكواكب ، معقبا : " أن التقويم القبطي الذي نتبعه اليوم هو امتداد للتقويم الفرعوني الذي هو نتاج لرصد حركة الكواكب".

وتابع : الإنسان المصري القديم هو من وضع التقويم ، وربطه بأنشطة الزراعة ، والانشطة الحياتية الأخرى .
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