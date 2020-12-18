تتكرر كل 20 عاما .. القومي للبحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن ظاهرة فلكية خلال أيام

قال الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد يقوم بإعداد الحسابات الفلكية بما فيها مواليد الأهلة، ومواقع الأجرام السماوية وظروف تواجدها في السماء ، ومن بين تلك الظواهر ، اقتران بعض الأجرام مع بعضها، مثل اقتران كوكب المشترى مع زحل وهم من أكبر الكواكب ، لذا يطلق عليه الاقتران العظيم.





بدأ الإقتران العظيم بين المشترى وزحل منذ أيام ويبلغ ذروته يوم الاثنين 21 ديسمبر الجاري بعد غروب الشمس وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية ، حيث يفوق اقترابهما لمسافة أقل من0.1 درجة قوسية ألمع نجوم السماء في تلك الليلة .

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قال الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد ، أن هذا المشهد سيكون لافتا للنظر بداية من يوم 17 ديسمبر الجاري ، حيث يكون زحل على يسار المشتري وحتى اقترانهما التام في 21 ديسمبر الحالي حيث يتبادلا أماكنهما في السماء فيكون المشتري على يسار زحل، ثم متابعة ابتعادهما التدريجي عن بعضهما البعض والذي سيكون ملحوظا بدأ من يوم 25 ديسمبر الحالي وحتى نهاية العام الى ان يبدو انفصالهما واضح للعيان .

و‏يمكن للمتابعين من الهواه والمهتمين رؤية الاقتران بالعين المجردة، ولا يوجد خطورة من ذلك، الا ان مشاهدته من خلال التلسكوب فسنتمكن من رؤية أقمار المشتري الأربعة الكبيرة (أوروبا - آيو - كاليستو - جانيميد) .





يذكر أن هذا الاقتران يتكرر كل 20 عام ، حيث كان أخر اقتران في مايو 2000، ولكن لم يكن الاقتران بهذا القدر من القرب من الأرض سوى من 800 عام، وهذا ما وصف هذا الحدث الفلكي بأنه نادر ، ويحذر ‏المعهد من كلام المنجمين الذي سيكثر حول هذا الحدث وما سيتبعه من توقعات كنوع من العلامات أو ما شابهة ، فالتنجيم ما هو إلا حرفة تعتمد على مفاهيم ظنية لاستنباط المجهول ، وهو أمر مكروه في الدين ومرفوض من المجتمع .

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‏وفي هذا الصدد سيقوم المعهد ممثلا في قسمي الفلك وأبحاث الشمس والفضاء بتنظيم أمسية فلكية بمقر المعهد بحلوان يتخللها محاضرة تعريفية بهذا الحدث والإجابة على اي تساؤلات لهذا الاقتران، ثم رصد ومشاهدة الاقتران بالتليسكوبات الخاصة التي يتولى تشغيها متخصصين من المعهد ، كما تتولى لجنة الإعلام استقبال السادة الإعلاميين والهواة للإجابة عن تساؤلاتهم ، ‏وكذلك سيتم تقديم بث حى على صفحة المعهد لرصد الظاهرة، وحتى نتيح لأكبر عدد من المواطنين متابعة الظاهرة.

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جدير بالذكر أنه في نفس اليوم ويتزامن ذلك مع توقيت الإنقلاب الشتوى في 21 ديسمبر الجاري والذي يعني أطول ليل واقصر نهار في السنة في نصف الكرة الشمال وأطول نهار وأقصر ليل في نصف الكرة الجنوبى ، و يناشد المعهد جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية مع تمنياتنا بمشاهده ممتعه للظاهرة الفلكية وبدوام الصحة والسلامة للجميع