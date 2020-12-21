ري أسوان يتابع أعمال تأهيل 3 ترع بالطويسة.. صور

وتابع عبد الرؤوف أن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الرى بهدف ترشيد إستهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.



وتستكمل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنظيم العديد من الندوات التعريفية عن الرى الحديث بمختلف مدن ومراكز المحافظة لما يحققه من عوائد إيجابية أبرزها الحفاظ على المياه من الإستهلاك العشوائى.



وكان قد قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتفقد مشروع الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، اليوم، الاثنين، ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز المدينة باستثمارات تصل لنحو 3 مليارات جنيه.





و أستهل وزير الإسكان زياته التى رافقه فيها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من نواب المحافظة وقيادات وزارة الإسكان ورئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بزيارة المدينة الجديدة حيث أستقل مركب نيلى وسيارة جولف، لتفقد كافة أنحاء المشروع.





وقد شملت الجولة التفقدية لوزير الإسكان، مشروع الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى، بطول 1500 متر، وكذا الحديقة النيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وتتكون من بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع اهالى أسوان .