ري أسوان يتابع أعمال تأهيل 3 ترع بالطويسة.. صور

تستكمل الأجهزة المختصة بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان سلسلة أعمال التأهيل للترع الواقعة بنطاق مدن ومراكز محافظة أسوان لرفع كفاءتها والوصول إلى أفضل جاهزية لها لإستيعاب أى كميات من المياه بالجودة المطلوبة.
قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان إلى أنه جاري تنفيذ أعمال تأهيل منطقة أبو راسية وتأهيل نهاية ترعة عنيبة وأرمنا وذلك بهندسة الموارد المائية والرى بالطويسة .
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وتابع عبد الرؤوف أن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال التأهيل لشبكات الرى بهدف ترشيد إستهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.
وتستكمل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنظيم العديد من الندوات التعريفية عن الرى الحديث بمختلف مدن ومراكز المحافظة لما يحققه من عوائد إيجابية أبرزها الحفاظ على المياه من الإستهلاك العشوائى.
وأشار مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان إلى أنه يتم تنظيم العديد من الندوات فى هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، وإيماءًا إلى القرار الوزارى الخاص بتحويل نظام الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث ، بجانب إعادة القطاع التصميمى ورفع كفاءة الرى ، وخفض تكلفة أعمال الصيانة وضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ، والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وكان قد قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتفقد مشروع الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، اليوم، الاثنين، ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز المدينة باستثمارات تصل لنحو 3 مليارات جنيه.
و أستهل وزير الإسكان زياته التى رافقه فيها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من نواب المحافظة وقيادات وزارة الإسكان ورئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بزيارة المدينة الجديدة حيث أستقل مركب نيلى وسيارة جولف، لتفقد كافة أنحاء المشروع.
وقد شملت الجولة التفقدية لوزير الإسكان، مشروع الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى، بطول 1500 متر، وكذا الحديقة النيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وتتكون من بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع اهالى أسوان .