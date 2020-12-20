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محافظات

جميل وجذاب.. تشاد معلمة أسوانية اسمها تسبب في شهرتها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:30 ص
جميل وجذاب.. تشاد
جميل وجذاب.. تشاد معلمة أسوانية اسمها تسبب في شهرتها
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شاذلى عبد الفتاح
قصص وحكايات تشهدها الكثير من المناطق المختلفة بأنحاء محافظات الجمهورية لشخصيات مصرية متعددة. 

وفى السطور التالية تلقى " صدى البلد "  الضوء على " قصة معلمة أسوانية" اسمها كان ملفت للنظر والبحث للتعرف على الخلفية والكواليس التى دفعت لتسميتها بهذا الإسم أنها تشاد سلامة إلياس.

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تشاد هى معلمة للحاسب الآلى فى مدرسة العروة الوثقى الإبتدائية بمنطقة كيما جنوب مدينة أسوان، وتروى سبب تسميتها بهذا الاسم إلى أنه يرجع لأن والدها رجل مثقف للغاية، وكان يقرأ بشدة عن القارة الإفريقية، وأعجب كثيرًا بدولة تشاد التى تقع وسط القارة الإفريقية، وتتميز بالطبيعة الخلابة والمساحات الخضراء الكبيرة. 

وأشارت تشاد إلى أن والدها كان ينتظر مولودا جديد فى عام 1973، وقرر وقتذاك أنه إذا كان هذا المولود ذكر فإنه سوف يسميه " شادى " وإذا كان المولود بنت فإنه سيطلق عليها اسم " تشاد" تيمنًا بالدولة الإفريقية.

وأكدت المعلمة " تشاد " أنها سعيدة جدًا بهذا الإسم ، على الرغم أنه اسم غريب، ولكنه جميل، ويجذب ويلفت النظر وإنتباه أى شخص، والجميع يبدون إعجابهم بهذا الإسم.

وعن أبرز المواقف الطريفة التى تعرضت لها نتيجة هذا الإسم، قالت " تشاد " إنها فى إحدى المحاضرات أثناء دراستها بكلية التجارة بجامعة الأزهر لفت أسمها إنتباه أحد الدكاترة خلال المحاضرة، وأعرب عن إعجابه الشديد أيضًا بأن تكون لديه طالبة فى الكلية على أسم دولة إفريقية.

وأضافت صاحبة الاسم المتميز أنها قرأت كثيرًا عن دولة تشاد ومميزاتها بإعتبارها دولة جميلة ، وتتميز بالجمال الربانى والغابات والمراعى الطبيعية، وهى تعتبر خامس دولة إفريقية من حيث المساحة علي مستوي القارة وتجاورها 6 دول هى " ليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكاميرون،ونيجريا، والنيجر"، وأن عاصمتها هي نجامينا.

وتابعت تشاد أن باقى أسماء أسرتها عادية مثل "إسماعيل ومصطفى وهبة "، كما أن زوجها الذى يعمل رئيس قسم فى هيئة السد العالى فهو سعيد بإسمها.
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