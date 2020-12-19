سلسلة حملات توعية للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان.. صور

وفي السياق ذاته قام فريق التوعية والإعلام بإدارة إدفو شرق الصحية بعقد لقاءات مع المواطنين المقبلين علي أعمال القافلة الطبية بقرية العطواني بمركز إدفو حيث يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.

وكان قد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمشاركة المجتمعية الجادة مؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا ومساندتهم لمواجهة برد الشتاء.

موجهًا مدير عام التضامن الإجتماعى بوضع آلية محكمة لتوزيع أعداد كبيرة من البطاطين التي تبرعت بها إحدى شركات المحمول لجمعية الأورمان من خلال الجمعيات النشيطة علي مستوى مراكز المحافظة إعتبارًا من الأسبوع الحالي.





وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على احترامه لجميع آراء ومقترحات وإنتقادات المواطنين بسعة صدر كاملة لما تشهده المحافظة من نقلة نوعية غير مسبوقة في كافة قطاعات العمل العام ، وخاصة مشروعات التطوير والتجميل الجارى تنفيذها لإضفاء اللمسة الجمالية وإبراز البانوراما الطبيعية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتكون دائمًا في أبهى صورها لضيوفها من الزائرين والسائحين.





ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه لا يتم تنفيذ أى مشروعات تخص التطوير والتجميل والإعلانات إلا بالرجوع إلى وزارات الثقافة والسياحة والأثار وأيضًا جهاز التنسيق الحضارى لإبدأ الرأى قبل التنفيذ ، كما أنه يتم تنفيذ جميع هذه المشروعات من خلال الإستعانة بالجانب العلمى من خلال التصميمات الهندسية التى يقوم بها الإستشاريون والمتخصصون في الجامعات والأكاديميات المصرية لضمان تحقيق الجودة المطلوبة وفقًا للمعايير والقياسات العالمية ، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الحضارى لهذه المحافظة العريقة.





وكانت قد نظمت إدارة نصر النوبة الصحية شمال أسوان تحت إشراف الدكتور أسامة المحمدي مدير الإدارة قافلة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة بقرية أرمنا حيث شلمت أعمال القافلة الكشف علي أمراض الزمنة للمواطنين ، بالإضافة لعقد ندوات توعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل ، وأيضًا التسجيل لملفات المواطنين بالقرية حيث يأتي ذلك في إطار متابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار ( 100 مليون صحة )، ولدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات و الوحدات الصحية والمراكز الطبية .