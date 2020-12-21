شاهد.. الإيطالية بينيديتا تغني 3 دقات بـ الأسبانية

أغنية "3 دقات" وصفها النجم آبو بــ "رحلة حب" خرجت منها الأغنية، بداية من وضع الكلمات مرورًا بحماس الفنانة يسرا للمُشاركة، وكذلك تبني نجيب ساويرس للمشروع، وتوجيهه لتصويرها، فضلًا عن الفنانين المُشاركين في الكليب.. "3 دقات" لاقت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وحرص شباب كثيرين من دول مختلفة، على تقديمها في شكلٍ جديد، حيث ان هناك نسخا عدة، منها باللغة الكورية والصينية.. والجديد الآن باللغة الأسبانية..





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