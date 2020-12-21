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محافظات

وزير الإسكان يتابع منظومة التدريب للعاملين بمياه الشرب والصرف بأسوان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:35 م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
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شاذلى عبد الفتاح
استكمل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولته الموسعة بمدينة أسوان الجديدة يرافقه قيادات الوزارة، لتفقد محطة تنقية مياه جبل شيشة بطاقة 136 ألف م3 يوميًا، وتخدم نحو مليون مواطن، بمحافظة أسوان. 

وقام الدكتور عاصم الجزار ومرافقوه بتفقد مكونات المحطة حيث أستمع إلى شرح مفصل عن منظومة العمل بالمحطة، واطمأن على جودة المياه المُنتجة، وتابع دفتر العينات، التى يتم أخذها بشكل دوري منتظم للتأكد من جودة المياه، طبقًا للمواصفات القياسية. 
 
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كما تفقد وزير الإسكان، الورشة المركزية للصيانة الميكانيكية بالمحطة، وورشة لف المحركات، والخراطة، والتى تقوم بأعمال لف المحركات، وصيانة المعدات على مستوى جميع المحطات بمحافظة أسوان، وذلك بالمجهود الذاتي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان من أجل إطالة عمر الطلمبات والمحركات، وتقليل النفقات. 

وتفقد الوزير قاعات التدريب بالمحطة، لتدريب العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، واستمع إلى شرح عن منظومة التدريب للعاملين، متوجهًا برسالة شكر وتقدير لجميع العاملين بالشركة للعمل المخلص والدؤوب لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة أسوان، وحثهم على مواصلة بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكان قد قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتفقد مشروع الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، اليوم، الاثنين، ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز المدينة باستثمارات تصل لنحو 3 مليارات جنيه.  

وكان قد أستهل وزير الإسكان زياته التى رافقه فيها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من نواب المحافظة وقيادات وزارة الإسكان ورئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بزيارة المدينة الجديدة 

وقد شملت الجولة التفقدية لوزير الإسكان، مشروع الممشى السياحى الجارى تنفيذه لخدمة المرحلتين الأولى والثانية بالشريط النهرى، بطول 1500 متر، وكذا الحديقة النيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وتتكون من بازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع اهالى أسوان .  

هذا بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلًا عن منطقة الفندق بمساحة 4.63 فدان، والمجمع التجاري الترفيهي، بمساحة 11.70 فدان. 
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