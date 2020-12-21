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مرأة

طريقة عمل الخنفروش البحريني.. وصفات لذيذة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:27 م
طريقة عمل الخنفروش
طريقة عمل الخنفروش البحريني .. وصفات لذيذة
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اسماء محمد
يعد الخنفروش من أشهر المخبوزات والحلويات الخليجية ويشتهر بشكل خاص فى البحرين والعراق والإمارات ويرجع اصل هذه الأكلة للفرس، وبالرغم من اسمها الذي يبدو غريبا بعض الشيء إلا أن مذاقها رائع بالفعل.
وفي السنوات الأخيرة بدأ ينتشر الخنفروش البحريني فى العديد من الدول العربية الأخرى مما دفع الكثير من النساء للبحث عن طريقة عمل الخنفروش البحريني فى المنزل.

طريقة عمل الخنفروش البحريني
مكونات الخنفروش
نصف كوب دقيق بالخميرة
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
كوب دقيق ارز
نصف كوب سكر (حسب الرغبة)
2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
4 بيضات 
ربع كوب ماء ورد منقوع فيه 2/1 ملعقة صغيرة زعفران
ماء حسب الحاجة سمسم
 زيت للقلي

 طريقة عمل الخنفروش البحريني
- في وعاء كبير ضعي كل المكونات الجافة واخلطيها جيدا ثم ضيفي 2 بيضة وماء الورد وقلبيهم باليد جيدا .
- اعجني الخليط  باليد جيدا حتى تدخلي اكبر كمية من الهواء "اضافة المزيد من الماء حسب الاحتياج "
- غطى العجينة جيدا وتوضع فى مكان دافئ وتترك 15 دقيقة لترتاح .
- ضعي الزيت على النار في مقلاة واسعة وا عجني الخنفروش مرة اخرى باليد حتى يسخن الزيت.
- ضعي عجينة الخنفروش البحريني بهدوء فى الزيت حتى ياخذ الشكل الدائري ثم نضع السمسم على الوجه .
- عندما يتم تحمير الجزء السفلي نقلب الخنفروش على الجهة الاخرى ونتركه حتى يتحمر 10 يصفى من الزيت ويقدم ويمكن عدم وضع السمسم أو استبداله باى نوع من المكسرات.

طريقة عمل الخنفروش البحريني بالسميد
مكونات الخنفروش البحريني بالسميد
نصف كوب سميد
نصف كوب طحين
نصف كوب سكر
بيضة
رشة حبهان مطحون 
رشة زعفران
ثلاثة ارباع الكوب تقريبا ماء ورد
ملعقة صغيرة بيكنج باودر
ملعقة صغيرة خميرة

طريقة عمل الخنفروش البحريني بالسميد
*اخلطي جميع المقادير السابقة حتى تمتزج جيدا واتركي العجين يتخمر نصف ساعة فى مكان دافئ

*في  طاسة بها زيت متوسط الحرارة ضعي كور من عجينة الخنفروش واضيفي السمسم على الوجه ويقلب من الجهتين حتى يصبح لونه ذهبي.

الخنفروش الاماراتي لنرمين هنو
مقادير الخنفروش الاماراتي 
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
 ربع كوب سكر
زيت للقلي
 1 ملعقة كبيرة ماء ورد
 1 ملعقة صغيرة حبهان بودرة
 1 ملعقة صغيرة بودرة زعفران
 6 بيضات  
ثلاثة أرباع كوب دقيق أرز
 نصف كوب دقيق 

طريقة عمل الخنفروش الإماراتي
* اخفقي البيض والسكر والحبهان والبيكنج باودر والدقيق ودقيق الأرز وماء الورد وبودرة الزعفران حتى يمتزجوا جيدا.

* في طاسة واسعة على النار ضعى زيت غزير حتى يسخن  القليل من الخليط ضعي به الخنفروش ويترك حتى يصبح لونه ذهبي ويقلب على الوجه الآخر ثم يصفى من الزيت وزينيه بسكر البودرة.
طريقة عمل الخنفروش البحريني .. وصفات لذيذة طريقة عمل الخنفروش البحريني .. وصفات لذيذة
طريقة عمل الخنفروش البحريني .. وصفات لذيذة طريقة عمل الخنفروش البحريني .. وصفات لذيذة
طريقة عمل الخنفروش البحريني .. وصفات لذيذة طريقة عمل الخنفروش البحريني .. وصفات لذيذة
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