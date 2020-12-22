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اقتصاد

اقتصاد سوريا| 130 شركة وطنية تشارك في مهرجان صنع في سوريا بدورته العاشرة بعد المئة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:17 ص
غرفة صناعة دمشق
غرفة صناعة دمشق
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قسم الاقتصاد
انطلقت فعاليات الدورة 110 من مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها في صالة تشرين الرياضية بالبرامكة بمشاركة 130 شركة صناعية وطنية تقدم عروضًا وحسومات على منتجاتها تصل إلى 40 بالمئة.

وأشار معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب في تصريحات للصحفيين ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية السورية " سانا"، إلى أن المهرجان شكل على مدى دوراته الـ 110 في العديد من المحافظات والمدن السورية منصة للشركات الوطنية للترويج لمنتجاتها ولتقديم منتجات بأسعار مخفضة ومقبولة للمستهلكين بمشاركة المؤسسة السورية للتجارة داعيًا مؤسسات وشركات وزارة الصناعة إلى المشاركة في دورات هذا المهرجان لما يشكله من منفذ مهم لتسويق منتجاتها.

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من جانبه بين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان طلال قلعه جي في تصريح مماثل أن المهرجان مناسبة للتسوق وتقديم كل ما تحتاجه العائلة من منتجات وطنية بالجودة الأفضل والسعر الأنسب لكسر حلقات التوزيع الوسيطة وتقديم المنتج إلى المستهلك مباشرة.

ونوه قلعه جي إلى أن استمرارية المهرجان على مدار ست سنوات هو دليل على أن المواطن قادر على اختيار الفعالية الأفضل ودعمها من خلال متابعتها أينما تقام مؤكدًا أن غرفة صناعة دمشق وريفها تجتهد لمد يد العون والتعاون مع جميع الفعاليات لتخرج كل النشاطات المجتمعية التي تهم المواطن بالصورة الأفضل وتقدم الفائدة للمستهلك.
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