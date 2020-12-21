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أستاذ مناعة: اللقاحات مازالت فاعلة ضد كورونا ولم تتأثر بالسلالات الجديدة ..فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجيا والمناعة بالجامعة البريطانية، إن التسلسل الجيني الخاص بفيروس كورونا يشمل 7 بروتينات أحدها يسمى البروتين الشوكي، موضحا أن هناك 3 تغيرات تمت على البروتين الشوكي خلال الفترة السابقة.

وأضاف "عبد الجواد"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التغير الذي حدث هو المسئول عن دخول البروتين داخل الخلايا ولم يكن هذا التغير منتشرا سابقا، ولكنه انتشر الآن وليس هناك تجربة معملية تم إجراؤها على نوع السلالة الجديدة والقديمة.

وأكد أستاذ الميكروبيولوجيا، أن اللقاحات التي تم إنتاجها ضد فيروس كورونا مازالت فاعلة ولم تتأثر بهذا التحور الجديد، موضحا أن اللقاح الصيني يمكنه التصدى لأكثر من سلالة.

وأوضح أن فرصة انتقال فيروس كورونا من خلال الهواء الطلق ضعيفة جدا جدا، ولكن فرصة انتشار الفيروس في الأماكن المغلقة عالية جدًا.
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