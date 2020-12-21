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اقتران كوكبي الحظ والنحس.. خبيرة أبراج: وباء يصيب الجلد وأمراض جديدة تظهر في 2021

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الفلك، إن الاقتران العظيم بين كوكبي المشتري وزحل ظاهرة فلكية تحدث كل 20 عاما.

وأضافت عبير فؤاد  في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري  في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن كوكب المشتري هو كوكب الحظ وزحل كوكب النحس وعندما يقترن الحظ مع النحس  يؤدي إلى تواجد حظ جيد لبعض الدول ومشاكل لدول أخرى".

وتابعت عبير فؤاد: "الحدث الفلكي تأثيره مستمر من اليوم ويستمر طوال 2021، ولوحظ تاريخا أن العام الذي سيحدث فيه الاقتران العظيم يكون فيه مشاكل في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى بالعالم".

وأكملت عبير فؤاد: "إحنا كنا بنسخن في 2020 لـ الأحداث السيئة وعام 2021 سنة انتقالية على مستوى العالم، ومن الممكن ظهور امراض  جديدة وظهور وباء يصيب الجلد".

وحدثت اليوم ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 400 عام، وهي تقاطع كوكبي المشترى وزحل في السماء، وظهرا بوضوح في السماء للحظات وجيزة، وتألقا معًا وكأنهما جسم واحد.

وحدث الاقتران العظيم للكوكبين عند غروب الشمس، وأوضح د. أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا "تمت ملاحظته ومشاهدته عند الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وبعدها ظهر كوكب المشترى بعدة دقائق، إذ بدا فوقه زحل أقل لمعانًا".

وتعد ظاهرة الاقتران الكوكبي عبارة عن تكوين خط مستقيم من 3 أجرام سماوية في نظام الجاذبية، ويقصد بالاقتران اصطفاف جرمين سماويين أو أكثر على خط واحد في السماء، ويستخدم هذا المصطلح مع اصطفاف الكواكب مثل المشترى مع زحل أو الزهرة مع عطارد. 
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