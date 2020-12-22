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الأرصاد: طقس اليوم دافئ ومستقر نهارا مائل للبرودة ليلا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:56 ص
طقس دافيء مستقر
طقس دافيء مستقر
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية، مستمرة اليوم، على الطرق المكشوفة والزراعية، والتي بدأت من الأسبوع الماضي، محذرة من حالة انعدام الرؤية الأفقية، على بعض الطرق، خلال القيادة.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدىة البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هناك بعض الطرق تصل فيها الرؤية الأفقية ، لأقل من 1000 متر ، ناصحة بضرورة القيادة بهدوء.

ولفتت "شاكر" إلى أن الطقس مازال يشهد، حالة من الدفء والاستقرار، خلال ساعات النهار، باردا خلال ساعات الليل.

ونوهت "شاكر" عن وجود فرص للأمطار الخفيفة، والمتوسطة، الأيام المقبلة، خاصة على السواحل الشمالية، وفرص لهبوب الرياح.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم، 21 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة مئوية، مما يسبب الشعور بالبرد، خلال فترات الليل.

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