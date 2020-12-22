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فن

محيي إسماعيل: رفضت العمل مع عادل إمام.. وفاروق حسني أكلني ضفادع وقواقع

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
الفنان محى اسماعيل
الفنان محى اسماعيل
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شروق حمدى
حل الفنان محيي إسماعيل ضيفا أمس، الاثنين، على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، وتداول رواد "تويتر" عددًا من تصريحات الفنان محيي إسماعيل خلال لقائه.


وتحدث الفنان محيي إسماعيل خلال لقائه عن سبب رفضه المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام.


وقال محيى إسماعيل، في لقائه ببرنامج "صحابة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc: "أنا راجل عملت أعمال كويسة ولها قيمة، وعمري ما عملت أفلام درجة تانية، واجتهدت كتير أوى، ولا يمكن أنسى موقف عندما عرض عليّ العمل مع عادل أمام في عفاريت عدلي علام، قلت عادل يكلمني الأول، ورفضت المشاركة ولكنه لم يتصل بي، وتبين أنه كان بيتكرّم في تونس".


وأضاف محيي: "اتعرضت عليّ أعمال ومسلسلات ورفضتها وبقول واللي عايزني يجيبني في السينما مش مسلسلات وفلسفتي في الحياة خلى اتجاهك ناحية وخد الحياة ناحية تانية".

 
وأوضح محيي إسماعيل: "أكلت قواقع في فرنسا وكان عازمني عليها فاروق حسني، وأكلت ضفادع وبعد ما أكلتها قولتلهم دي عصافير بس كانت مقرمشة وحلوة، وأغرب حاجة كلتها كانت بيض بالعجوة".
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