تعليم أسوان تنظم ورشة عمل لتنمية مهارات المعلمين باستخدام الألعاب التعليمية.. شاهد

نظمت مديرية التربية والتعليم بأسوان ورشة عمل تستهدف تنمية مهارات معلمي الرياضيات بإستخدام الألعاب التعليمية .
وشهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فعاليات هذه الورشة بمدرسة المهندس محمد مكاوي يعقوب الرسمية لغات والتى إستهدفت معلمى الرياضيات بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بإدارة أسوان التعليمية للتدريب على إستخدام الألعاب التعليمية في شرح المنهج الدراسي، على أن تعمم الورشة بعد ذلك على جميع المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية ، وقد حذر الفعاليات أيضًا عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام ، وعبير أبوالنجا مدير إدارة التجريبيات ، وإبراهيم الباين موجه عام الرياضيات .
وتابع الدكتور خالد قبيصى خلال الورشة تطبيق عملى للعبة (Kahoot) من المتدربين، لافتًا إلى أن تطبيق الألعاب ممتع يجذب الطلاب للتفاعل مع المعلمين بهدف الممارسة، وتجعل لدى الطالب شغف بأن يفهم قواعد ومكونات اللعبة وتساهم في ربطها بالمنهج الدراسي.
وشهد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فعاليات هذه الورشة بمدرسة المهندس محمد مكاوي يعقوب الرسمية لغات والتى إستهدفت معلمى الرياضيات بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بإدارة أسوان التعليمية للتدريب على إستخدام الألعاب التعليمية في شرح المنهج الدراسي، على أن تعمم الورشة بعد ذلك على جميع المعلمين بمختلف الإدارات التعليمية ، وقد حذر الفعاليات أيضًا عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام ، وعبير أبوالنجا مدير إدارة التجريبيات ، وإبراهيم الباين موجه عام الرياضيات .
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ورحب وكيل الوزارة بالحضور ، ثم توجه بإستفساراته للمتدربين عن الألعاب التعليمية وأهميتها ودورها فى خدمة المناهج الدراسيه وغرس القيم التربوية الإيجابية فى نفوس الطلاب، والجديد الذى أضافته ورشة العمل لهم، مؤكدًا أن الورشة أضافت لهم الكثير، خاصة وأن الرياضيات من المواد التى يعتبرها عدد كبير من الطلاب من المواد الصعبة، نظرًا لأنها تشتمل على القوانين والمعادلات وتفتقد التشويق والإثارة، ولتوفير مناخ تربوي إيجابي داخل قاعات التعلم يتم تقديم المادة العلمية داخل إطار تربوى ترفيهى ممثل فى الألعاب التعليمية الهادفة التى تركز على فهم الطلاب للمادة بطريقة شيقة وجديدة وجذابة.
وتابع الدكتور خالد قبيصى خلال الورشة تطبيق عملى للعبة (Kahoot) من المتدربين، لافتًا إلى أن تطبيق الألعاب ممتع يجذب الطلاب للتفاعل مع المعلمين بهدف الممارسة، وتجعل لدى الطالب شغف بأن يفهم قواعد ومكونات اللعبة وتساهم في ربطها بالمنهج الدراسي.
وأشار خالد قبيصى إلى أهمية أن يقوم المعلمين بتكليف تلاميذهم بمشاركتهم فى تصميم الألعاب، مع تحديد نقاط الدرس واللعبة المطلوبة، وسيفاجأ المعلم بالقدرات غير العادية للطلاب وابداعهم فى ابتكار العاب شيقة وممتعة، فعقول طلابنا تزخر بالقيم الابتكارية العالية.
يذكر أن لعبة أو برنامج Kahoot عبارة عن مجموعة من الأسئلة المتعددة الخيارات التي تصمم عبر نظام يغطي أي موضوع أو مادة، باستخدام أي لغة ولمستويات مختلفة يتم عرض الكاهوت Kahoot على شاشة عرض أمام الطلاب والطلاب يستجيبون على الفور باستخدام أجهزتهم الذكية.
وبنهايه اللقاء قام وكيل الوزارة بتكريم الفائزين فى لعبة اليوم وفق قواعد اللعبة، وأعرب عن سعادته بتواجده وسط هذا الجمع المتميز من المعلمين، مقدمًا شكره وتقديره إلى شيماء سعيد معلمة الرياضيات بالمدرسة (القائمة على تنفيذ الورشة) ، مؤكدًا أنها حقًا على قدر المسئولية في انجاز المهمة التى وكلت إليها، وقدرتها على التفاعل مع زملائها المعلمين لتوصيل فكرتها، ووعدهم بلقاء الأسبوع المقبل للتعرف على كيفية توظيفهم للألعاب التعليمية في شرح الدروس، متمنيًا للجميع مزيد من التميز والنجاح.
يذكر أن لعبة أو برنامج Kahoot عبارة عن مجموعة من الأسئلة المتعددة الخيارات التي تصمم عبر نظام يغطي أي موضوع أو مادة، باستخدام أي لغة ولمستويات مختلفة يتم عرض الكاهوت Kahoot على شاشة عرض أمام الطلاب والطلاب يستجيبون على الفور باستخدام أجهزتهم الذكية.
وبنهايه اللقاء قام وكيل الوزارة بتكريم الفائزين فى لعبة اليوم وفق قواعد اللعبة، وأعرب عن سعادته بتواجده وسط هذا الجمع المتميز من المعلمين، مقدمًا شكره وتقديره إلى شيماء سعيد معلمة الرياضيات بالمدرسة (القائمة على تنفيذ الورشة) ، مؤكدًا أنها حقًا على قدر المسئولية في انجاز المهمة التى وكلت إليها، وقدرتها على التفاعل مع زملائها المعلمين لتوصيل فكرتها، ووعدهم بلقاء الأسبوع المقبل للتعرف على كيفية توظيفهم للألعاب التعليمية في شرح الدروس، متمنيًا للجميع مزيد من التميز والنجاح.