تعليم أسوان تنظم ورشة عمل لتنمية مهارات المعلمين باستخدام الألعاب التعليمية.. شاهد













وأشار خالد قبيصى إلى أهمية أن يقوم المعلمين بتكليف تلاميذهم بمشاركتهم فى تصميم الألعاب، مع تحديد نقاط الدرس واللعبة المطلوبة، وسيفاجأ المعلم بالقدرات غير العادية للطلاب وابداعهم فى ابتكار العاب شيقة وممتعة، فعقول طلابنا تزخر بالقيم الابتكارية العالية.



يذكر أن لعبة أو برنامج Kahoot عبارة عن مجموعة من الأسئلة المتعددة الخيارات التي تصمم عبر نظام يغطي أي موضوع أو مادة، باستخدام أي لغة ولمستويات مختلفة يتم عرض الكاهوت Kahoot على شاشة عرض أمام الطلاب والطلاب يستجيبون على الفور باستخدام أجهزتهم الذكية.



وبنهايه اللقاء قام وكيل الوزارة بتكريم الفائزين فى لعبة اليوم وفق قواعد اللعبة، وأعرب عن سعادته بتواجده وسط هذا الجمع المتميز من المعلمين، مقدمًا شكره وتقديره إلى شيماء سعيد معلمة الرياضيات بالمدرسة (القائمة على تنفيذ الورشة) ، مؤكدًا أنها حقًا على قدر المسئولية في انجاز المهمة التى وكلت إليها، وقدرتها على التفاعل مع زملائها المعلمين لتوصيل فكرتها، ووعدهم بلقاء الأسبوع المقبل للتعرف على كيفية توظيفهم للألعاب التعليمية في شرح الدروس، متمنيًا للجميع مزيد من التميز والنجاح.

