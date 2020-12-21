ختام فعاليات طلاب بلا تمييز في جامعة أسوان.. صور

شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان مساء اليوم ختام فعاليات مبادرة " طلاب بلا تميبز " التي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع جمعية المستقبل للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان "منتدي حوار الثقافات".





حضر الفعاليات الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجانب سمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية، وهبه يسري ممثلة الهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ الدكتور يوسف مصطفي مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسوان، وأيضًا القس انطونيوس ذكري، والقس عبد المسيح شكري من الكنيسة الأرثوذكسية، علاوة على عمداء بعض الكليات المشاركة في المبادرة.





واقرأ أيضًا:





بدأت الفعاليات بالسلام الوطني حيث تفقد المعرض للوحات الفنية، ثم تم عرض فليم تسجيلي عن إنجازات الجامعة خلال عام 2020 عن أنشطة المبادرة وأهدافها.





ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب أن جامعة أسوان تمثل قاطرة التنمية وقلعة الحريات ومنارة من منارات العلم والثقافة والتنوير، فكان لزامًا علينا أن نطلق هذه المبادرة للقضاء علي أشكال التمييز بكل صورة، وخاصة في مناحي الحياة الجامعية والمجتمع المحيط.





وأضاف الدكتور أحمد غلاب بأن المبادرة تهدف إلي وحدة الصف ونشر التوعية بأهمية التضامن والمساواة بين الجميع لتحقيق رفعة الوطن والحفاظ على سلامة عقول أبنائنا الطلاب من الفرقة والاختلاف وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة لخلق جيل متكامل فكريا وثقافيا واجتماعيا يقود سفينة الوطن ويعمل على تحقيق طموحاتنا من التنمية الشاملة خلال رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .





وأشار الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي تنفيذ هذه المبادرة في رحاب جامعة أسوان لمحاربة التعصب والتميز وأشكاله على مر العصور والوصول بالفن والرياضة والأنشطة الطلابية إلي الصورة المثالية للمجتمع.





و وجه التحية للطلاب الذين شاركوا في هذه المبادرة طلاب بلا تمييز، وأيضًا الشكر موصل لمؤسسات المجتمع المدني بأسوان شركاء النجاح في هذه المبادرة، ونتمنى المزيد من التعاون المثمر بين جامعة أسوان وكافة مؤسسات المجتمع بأسوان، وتبادل دروع التكريم بين جامعة أسوان والمؤسسات المشاركة.







وأوضح سمير كامل رئيس الجمعية أنه إقامة هذه المبادرة جاءت في إطار التعاون مع جامعة أسوان التي كانت حلما وأصبحت عنوانا لمحافظة أسوان لما حققته جامعة أسوان من مراكز علمية عالمية بقيادة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة الذي قدم الدعم الكامل لاستضافة المبادرة وتدشين كافة فاعليتها بالجامعة ، وذكرت هبه يسري ممثلة الهيئة الإنجلية التي أكدت علي قيم المجتمع وترسيخ مفهوم المواطنة بين الجميع .