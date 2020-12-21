مشروعات بـ 300 مليون جنيه .. محافظ أسوان يعلن عن خريطة استثمارية بحوافز وتيسيرات جديدة





و أعلن محافظ أسوان عن هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة ووضع خريطة استثمارية جديدة ترتكز على استراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق الاستثمار في كافة مدن ومراكز المحافظة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافى ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر ، وأيضًا التنوع فى مصادر الطاقة.





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واشار إلى أن المحافظة أطلقت لأول مرة من خلال هذا الملتقى تسهيلات وحوافز استثمارية جديدة تتعلق بطرح أراضي في حالات معينة لجذب كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين للمشاريع التي تزيد قيمتها عن 300 مليون جنيه لتصبح هذه المشاريع الكبرى بمثابة نقلة نوعية للنشاط الإقتصادي بالمحافظة مما يفتح الباب أمام إقامة المزيد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة التى تساهم بشكل مباشر فى توفير الألاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب الأسوانى.





وأكد اللواء أشرف عطية أن أسوان تبني خطتها المستقبلية على طرح أراضي صناعية لإحداث طفرة حقيقية في مجالات الإستثمار الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري ، وهو الذى يتوازى مع طرح إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والحرفية ، وأيضًا المناطق الإستثمارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.





وأشار إلى قرب افتتاح 27 مصنع بالمنطقة الصناعية بالعلاقي بإستثمارات 20 مليون جنيه ، ويتواكب ذلك مع سعى المحافظة الجاد لتقنين أوضاع العديد من المصانع الأخرى ، علاوة على التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لخلق إمتداد للمنطقة الصناعية على مساحة 50 فدان لإنشاء مصانع جديدة تحقق الإستفادة المثلى للمزايا النسبية التى تتمتع بها هذه المحافظة الواعدة بمقوماتها الإستثمارية.





وبعث أشرف عطية رسالة إطمئنان لكل مستثمر طموح وجاد بأن إقامة أى مشروع إستثمارى فى أسوان سيحقق لصاحبه العائد المستهدف منه فى ظل انخفاض تكلفة نقل الخامات و قرب منافذ التصدير ، بجانب الإستفادة من الأراضى المرفقة بالمناطق الصناعية ، وبالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة ، علاوة على توافر العامل البشرى بمختلف المستويات والخبرات المطلوبة للتشغيل.





واشاد بالدور الحيوى للهيئة العامة للإستثمار فى دفع الجهود لإطلاق المزيد من المشروعات الإستثمارية بتهيئة المناخ ووضع آلية جديدة للتعامل مع المستثمرين وسرعة تلبية تطلعاتهم ،





وفي السياق ذاته شهدت فاعليات الملتقى عرض تفصيلي للفرص الاستثمارية بأسوان و منها الفرص الجاهزة للطرح والاعلان خلال الفترة القريبة المقبلة ، وعلى رأسها طرح مشروع تطوير المنطقة الصناعية للأسمدة الفوسفاتية بنجع هلال بمساحة 200 فدان من أجمالى المساحة المخصصة للمنطقة 5115 فدان بجانب إقامة قرية سياحية على مساحة 100 ألف متر2 ، و فندق سياحي 5 نجوم بمساحة 7500 متر2، وأيضًا مركز طبي عالمي للنقاهة والاستشفاء للسياحة العلاجية 30 ألف متر2 ، وكذا إقامة مشروع تجاري ترفيهي بمساحة : 4.5 فدان ، بالإضافة إلى طرح إقامة مشروعات إنشاء محاجر بيطرية ومجازر آلية للدواجن بمدينة أبو سمبل السياحية بمساحة 50.68 فدان ، فضلا عن طرح مشروع إقامة منتجع ترفيهي وحديقة حيوان أفريكانو بارك بالحديقة الإستوائية على مساحة 85 فدان.





ونوه إلى طرح مشروع الجراجات الذكية SMART PARKING بمساحات تتراوح ما بين 220 م2 إلى 600 م2 بمواقع متميزة في وسط مدينة أسوان لتوفير أماكن لتوقف السيارات للقضاء على الأختناقات المرورية ، وفى نهاية الملتقى تم فتح باب المناقشة للتعرف على أهم المعوقات التى يواجهها المستثمرين ، ووضع الحلول الإيجابية للعمل على تلافيها لخلق آفاق إستثمارية جديدة تمتاز بالقضاء على التعاملات الروتينية وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات .