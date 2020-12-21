وزير الإسكان يختتم جولته في أسوان بتفقد مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى

اختتم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولته التفقدية بمحافظة أسوان بتفقد مشروع إنشاء الطريق الإقليمى الشرقى، والذى يتولى تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، بتكلفة 600 مليون جنيه، وتبلغ نسبة تنفيذ المشروع 50%، حتى الآن .





ويهدف المشروع يهدف إلى فتح ظهير عمرانى، وخلق محور تنموى جديد شرق مدينة أسوان بما يفتح آفاقا جديدة للتنمية بالمحافظة، كما يعمل على تحقيق سيولة مرورية داخل مدينة أسوان من خلال تحويل حركة النقل الثقيل لخارج المدينة، والحفاظ على المظهر الحضارى والسياحى لمدينة أسوان، بجانب تخفيف الضغط على الطرق الداخلية للمدينة مما يزيد من عمرها الافتراضي، ويخدم المنطقة الصناعية للمحافظة، ومحاجر الطفلة والجرانيت شرق مدينة أسوان.





واقرأ أيضًا: وزير الإسكان يتابع منظومة التدريب للعاملين بمياه الشرب والصرف بأسوان





والطريق الإقليمي الشرقى بمحافظة أسوان هو طريق خرساني يربط طريق أسوان برنيس عند علامة كم 4 ومحور الكوبرى الملجم، ومنه للطريق الصحراوى الغربى لتشكيل دائرى إقليمى حول مدينة أسوان، ويبلغ طول الطريق 23 كم بعرض 8 م على حارتين، بالإضافة إلى طبانات على كل من جانبى الطريق بعرض 2.5 م.





والمشروع يشمل إنشاء كوبري علوى بطول 735 متر فوق السكة الحديد والطريق الزراعي الشرقي فى اتجاه محور كوبرى أسوان الملجم وطول الكوبرى حيث أنه يتم استخدام الرصف الخرسانى فى المشروع لزيادة العمر الافتراضى للطريق، واستيعاب الحمولات الكبيرة، وتنفيذا للتوجه بالتوسع فى استخدام الرصف الخرسانى لتقليل استخدام مادة البيتومين والاستفادة من وفرة إنتاج الأسمنت.





وتم تنفيذ كميات كبيرة من أعمال الحفر فى الصخور والردم لتشكيل جسم الطريق، وأعمال تكاسى من الدبش لقطاعات الردم، نظرا للطبيعة شديدة الوعورة بهذه المنطقة، بالإضافة إلى 7 مخرات للسيول للوقاية من آثار السيول.





كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أستكمل جولته الموسعة بمدينة أسوان الجديدة يرافقه قيادات الوزارة، بتفقد محطة تنقية مياه جبل شيشة بطاقة 136 ألف م3 يوميًا، وتخدم نحو مليون مواطن، بمحافظة أسوان.





وقام الدكتور عاصم الجزار ومرافقوه بتفقد مكونات المحطة حيث أستمع إلى شرح مفصل عن منظومة العمل بالمحطة، واطمأن على جودة المياه المُنتجة، وتابع دفتر العينات، التى يتم أخذها بشكل دورى منتظم للتأكد من جودة المياه، طبقًا للمواصفات القياسية.





كما تفقد وزير الإسكان، الورشة المركزية للصيانة الميكانيكية بالمحطة، وورشة لف المحركات، والخراطة، والتى تقوم بأعمال لف المحركات، وصيانة المعدات على مستوى جميع المحطات بمحافظة أسوان، وذلك بالمجهود الذاتى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان من أجل إطالة عمر الطلمبات والمحركات، وتقليل النفقات.

وتفقد الوزير قاعات التدريب بالمحطة، لتدريب العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، واستمع إلى شرح عن منظومة التدريب للعاملين، متوجهًا برسالة شكر وتقدير لجميع العاملين بالشركة للعمل المخلص والدؤوب لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة أسوان، وحثهم على مواصلة بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.