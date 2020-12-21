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تعليم

مؤتمر التنمية المستدامة بجامعة أسوان يوصي بتطبيق التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد في تصميم الوحدات السكنية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:54 م
جامعة اسوان
جامعة اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان أهم توصيات المؤتمر الدولي الخامس الذي أقيم في مدينتي أسوان والأقصر بعنوان "الاستدامة والتنمية وآفاق المستقبل"، عبر تقنية الإنترنت أونلاين. 

وأقيمت الفعاليات برعاية اتحاد الجامعات العربية وبدعم البروفسير دافيدي اسكالماني المستشار الثقافي الإيطالي لمصر وبمشاركة جامعة الشرق الأوسط بالأردن وجامعة الملك سلمان الدولية وبحضور الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي الألماني لمنظمة السياحة العالمية .

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وأشار الدكتور أحمد غلاب أن المؤتمر ناقش محاور التنمية المستدامة في الهندسة المعمارية والتصميم الهندسي التي توصي بتطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد كنهج نحو تصميم وحدات سكنية مستدامة منخفضة التكاليف مع وضع حلول ذكية لمواقف السيارات لمناطق الجامعات والعمل علي تقييم الأثر البيئي للمناطق الصناعية في المدن الجديدة باستخدام الأرابيسك كأحد أهم عناصر التصميم في الحضارة الإسلامية وتطبيقاته في مبادئ التصميم البيئي المعاصر والعمارة الخضراء والعمل علي تصميم مساحات منشآت التعليم أثناء تفشي الوباء.

وأكد رئيس جامعة أسوان على أهمية محاور التنمية المستدامة في الحوكمة وإدارة الأعمال لتحسين الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة وذلك لتأهيل الشباب لسوق العمل وآليات تمويل توظيف الشباب في مدن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التعرض لتجربتي القاهرة والإسكندرية. 

وأضاف أحمد غلاب إلي أهم توصيات المؤتمر أهمية محاور التنمية المستدامة في السياحة والفنادق وأهمية دور الترويج والتسويق الإلكتروني في تنمية الوعي السياحي لدي مختلف شرائح المجتمع والعمل على التنمية المستدامة في السياحة والضيافة وأهمية المحميات الطبيعية كأداة لتنمية السياحة البيئة في مصر. 

وكذلك التنمية المستدامة في التراث والآثار والترميم وأهمية توظيف الإعلام والاتصال في دور التكنولوجيا الرقمية في إعادة تشكيل النشرات الإخبارية في القنوات والمحطات العربية والعمل على إبراز أهم المقاصد السياحية في محافظتي أسوان والأقصر من أهم المقاصد السياحية في مصر.

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