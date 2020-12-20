رئيس جامعة أسوان: مهرجان للدراجات في الأسبوع العاشر من فعاليات المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي.. شاهد

انطلقت بجامعة أسوان اليوم الأحد فاعليات المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي " للأسبوع العاشر على التوالي منذ انطلاقها مع بداية العام الدراسي فى 17 أكتوبر الماضى تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بتنظيم مهرجان للدراجات.





وقال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إن هذه الفعاليات تنظمها كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب بإستاد الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور صبحي محمد حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد، وبحضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عزت عبد الرحمن الأستاذ بكلية علوم، والدكتور عبد الحكيم رزق وكيل كلية التربية الرياضية بأسيوط، والدكتور محمد شمندى، بجانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس جامعة أسوان وكلية التربية الرياضية والعاملين بالجامعة اللياقة البدنية للطلاب الجامعة.





واقرأ أيضًا:





وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه الجامعة إستقبلت اللجنة الخاصة بامتحانات التأهيل للدكتوراة الساعات المعتمدة طبقًا للائحة كلية التربية الرياضية وكانت اللجنة برئاسة الدكتور صلاح سليمان الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، والدكتور مرو إبراهيم الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط، والدكتور عاطف السيد الأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة السادات، والدكتورة سارة إسماعيل أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية الجزيرة بنات ومدربة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي.





كما تضم اللجنة الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية والدكتور ناصر محمد مدير مركز التعليم الإلكتروني بجامعة أسوان وذلك لتفعيل درجة الدكتوراه في الفلسفة الرياضية بنظام الساعات المعتمدة بقطاع الدراسات العليا والبحوث لكلية التربية الرياضية جامعة أسوان.





وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن الجامعة من خلال المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي تروج لرياضة الدرجات وغيرها وخاصة أن الجامعة تمتلك مقومات إستضافة بطولات الدرجات بعد أن تم تجهيزها لاستضافة البطولات الطلابية تحت رعاية الاتحاد الرياضي للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي .



من جانبه أوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية أن فعاليات المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي يتم تنظيمها يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع علي ملاعب الجامعة.





وأضاف عادل مكي أن الجامعة وكلية التربية الرياضية وإدارة العامة لرعاية الشباب والإتحاد الرياضى للجامعات يواصلون للأسبوع العاشر على التوالى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الرياضة أمن قومى وذلك من خلال مهرجان الدراجات لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان والعاملين ومعاونيهم والعاملين.