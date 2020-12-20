تشديد الإجراءات الاحترازية بالجولة الأولى لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسوان.. شاهد

شدّد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالجامعة خلال أعمال انتخابات المرحلة الأولى لاتحاد الطلاب علي مستوى الفرق والتي بدأت اليوم الأحد في 7 كليات وهي كلية الخدمة الاجتماعية والطب البيطري وزراعة بالحرم الجامعي بصحاري وفي الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة في كلية الآداب ودار العلوم وحقوق وتجارة .





وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أنه تم التعيين في 5 كليات وهي آثار، والألسن، والمصايد، والهندسة، والطب بشري حيث أجرى الإنتخاب بالتزكية في 7 كليات هي التربية والتربية النوعية وهندسة الطاقة والتمريض والعلوم والتربية الرياضية، بجانب معهد التمريض.









وأضاف أحمد غلاب بأنه بدأت عملية التصويت في جميع الكليات في تمام الساعة 9 صباحا والتي استمرت حتي الثالثة مساءً، مؤكدًا علي أن الانتخابات الطلابية هذا العام تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الجامعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد حرصا علي سلامتهم حيث يبلغ عدد إجمالي المرشحين بعد قبول الطعون 927 طالبا وطالبة منهم 550 طالبا و 377طالبة.





وأوضح غلاب أنه غدا الإثنين ستجري جولة الإعادة لعدم اكتمال النصاب في 7 كليات سالفة الذكر، متمنيا التوفيق للجميع وإتمام العملية الانتخابية في شفافية تامة .





وكان قد شهد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، المعرض الفني ضمن فعاليات مبادرة " طلاب بلا تمييز " بالحرم الجامعي بصحاري.





وتنظيم مبادرة " طلاب بلا تمييز " تم بالتعاون بين جامعة أسوان وجمعية المستقبل للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان " منتدى حوار الثقافات " وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى التي تعمل على نشر الوعى وتنمية وتطوير المجتمع، بإشراف من الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وأكد الدكتور أحمد غلاب محمد، أهمية الفن في غذاء الروح والعمل علي نشر إبداعاته من خلال المشاركة الطلابية والقيام بالرسومات المعبرة عن التلاحم والتي تعظم من قيم إنسانية نبيلة منها الإخاء والمساواة ونبذ التطرف والعنف والعصبية والقبلية داخل مناحي الحياة الجامعية بمختلف صورها، والعمل علي القضاء علي أشكال التمييز بإستخدام الفن بين الجميع .





فيما قال الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه يشارك فى المبادرة من جامعة أسوان كليات التربية الرياضية وكلية التربية وكلية التربية النوعية وإدارة رعاية الشباب المركزية حيث إن المبادرة تهدف إلى تفعيل دور الشباب وتوعيتهم بضرورة مناهضة كافة أشكال التمييز والعمل على نشر الوعى باهمية قبول الآخر.





وأوضحت الدكتورة سالي الحريري رئيس القسم أن المعرض يضم 44 لوحة فنية تحتوي على التصوير الزيتي وصناعة المنسوجات وبعض اللوحات من التصميمات الزخرفية والتي تحمل القيم الفنية المعبرة عن مبادرة طلاب بلا تمييز.