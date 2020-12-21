ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بأسوان

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:54 م
مشاجرة
مشاجرة
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين نتيجة وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمدينة كوم أمبو شمال أسوان.

وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا  يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية السلسلة، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ المقدم عمرو علام رئيس المباحث، والنقيبين أحمد إسماعيل ومحمد عبيد برفقة قوة أمنية، وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة بعد فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة، وتبين بالفحص مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين.


هذا وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة بمختلف المدن والمراكز لضبط الخارجين عن القانون طبقًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن. 

وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (7) متهمين وبحوزتهم (5) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (4.500) كيلو جرام.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ ( 732 ) حكم شمل ( 138) حكم حبس جزئي و ( 27 ) حكم حبس مستأنف و ( 378 ) أحكام غرامات، و ( 186 ) أحكام المخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط ( 25 ) قضية تموينية شملت ضبط ( 4 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية، و( 4 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و( 11 ) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و( 6 ) قضايا عدم حمل شهادة صحية .

وفي مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط قضية تضمنت تحرير عدد (1) محضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة .
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط (539 ) مخالفة مرورية شملت ضبط (4) دراجة نارية، و (4) توك بدون تراخيص، بجانب  التصالح الفوري في ( 81 ) مخالفة،  وكذا تحرير عدد ( 130 ) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص عدد (89 )حالة عدم قبول التصالح، علاوة على تحرير ( 119 ) مخالفة تجاوز حد السرعة،  وأيضًا تحرير عدد ( 110 ) مخالفة متنوعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 806 هاربين و330 مخالفة مرورية و 28 قضية تموينية فى حملة بأسوان

تنفيذ 544 حكما وضبط مخالفات مرورية وتموينية ومتهمين فى حملة بأسوان

تنفيذ 780 حكما وضبط 401 مخالفة مرورية و 30 قضية تموينية بأسوان

في حملة بأسوان .. ضبط متهمين وقضايا تموينية ومرورية

فى حملة بأسوان: تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية ومتهمين

مصرع سيدة وإصابة 3 في حادث على طريق أسوان / القاهرة الزراعي

ترشيحاتنا

الحمد لله على كل شيء.. أشرف بن شرقى يشارك صورة له من تدريبات الزمالك.. شاهد

تأجيل نهائي كأس الرابطة الإنجليزية .. تعرف على السبب

الصحة العالمية تحسم الجدل: لا دليل على زيادة شراسة كورونا بسبب السلالة الجديدة .. فيديو

أزمة غذاء في بريطانيا.. أحمد موسى: سلالة كورونا الجديدة ستظهر في أمريكا قريبا

العروس المتهمة بالجمع بين رجلين: جوزي كان بيعاملني وحش وعرفت التاني من الفيس

بعد إلزامه بدفع 270 ألف جنيه نفقة متعة.. رد غريب من أحمد سعد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم ماجد المصري عن مسلسل الوجه الآخر .. صور

نشرة الصحة والمرأة.. معلومات عن سلاسة كورونا الجديدة.. و13 حيلة لتدفئة الجسم في الشتاء

أطعمة تسبب تلف الكلى.. احذر من تناولها