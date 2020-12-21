مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بأسوان

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين نتيجة وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمدينة كوم أمبو شمال أسوان







وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية اخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية السلسلة، وعلى الفور انتقل إلى مكان البلاغ المقدم عمرو علام رئيس المباحث، والنقيبين أحمد إسماعيل ومحمد عبيد برفقة قوة أمنية، وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة بعد فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة، وتبين بالفحص مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين.





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هذا وكانت قد شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة بمختلف المدن والمراكز لضبط الخارجين عن القانون طبقًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.





وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (7) متهمين وبحوزتهم (5) أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن (4.500) كيلو جرام.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ ( 732 ) حكم شمل ( 138) حكم حبس جزئي و ( 27 ) حكم حبس مستأنف و ( 378 ) أحكام غرامات، و ( 186 ) أحكام المخالفات.





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط ( 25 ) قضية تموينية شملت ضبط ( 4 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية، و( 4 ) قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و( 11 ) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و( 6 ) قضايا عدم حمل شهادة صحية .





وفي مجال ضبط قضايا المسطحات المائية تم ضبط قضية تضمنت تحرير عدد (1) محضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط (539 ) مخالفة مرورية شملت ضبط (4) دراجة نارية، و (4) توك بدون تراخيص، بجانب التصالح الفوري في ( 81 ) مخالفة، وكذا تحرير عدد ( 130 ) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص عدد (89 )حالة عدم قبول التصالح، علاوة على تحرير ( 119 ) مخالفة تجاوز حد السرعة، وأيضًا تحرير عدد ( 110 ) مخالفة متنوعة.