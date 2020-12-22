تنفيذ 705 أحكام قضائية وضبط 26 قضية تموينية في حملة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة بمختلف المدن والمراكز لضبط الخارجين عن القانون، وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.
وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى تنفيذ 705 أحكام قضائية شملت ضبط 135 حكم حبس جزئي، و28 حكم حبس مستأنف، و375 حكم غرامات، و164 حكم مخالفات.
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وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 8 متهمين وبحوزتهم 1.8 جرام بانجو، بجانب ضبط 4 أسلحة نارية.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية تضمنت ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، و 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، علاوة على ضبط 3 قضايا لاستخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، علاوة على ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية.
وفي مجال ضبط قضايا المسطحات المائية، تم ضبط قضيتين شملت تحرير محضر ضد المخالفين لقانون الزراعة، وكذا تحرير محاضر ضد المخالفين لقانون الري والصرف رقم (12) لسنة 1984 إلقاء القمامة في نهر النيل.
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 542 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 دراجة نارية و3 تكاتك وسيارة بدون تراخيص، بجانب التصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 86 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 105 مخالفات تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفة متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة أمام المجلس الطبى بدائرة مركز شرطة كوم امبو أسفر الفحص عن ضبط (2) حالة إيجابية لتعاطي (حشيش وبانجو وأفيون والترامادول).
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى تنفيذ 705 أحكام قضائية شملت ضبط 135 حكم حبس جزئي، و28 حكم حبس مستأنف، و375 حكم غرامات، و164 حكم مخالفات.
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بأسوان
وفى مجال ضبط حائزى الأسلحة والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 8 متهمين وبحوزتهم 1.8 جرام بانجو، بجانب ضبط 4 أسلحة نارية.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية تضمنت ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، و 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، علاوة على ضبط 3 قضايا لاستخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، علاوة على ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية.
وفي مجال ضبط قضايا المسطحات المائية، تم ضبط قضيتين شملت تحرير محضر ضد المخالفين لقانون الزراعة، وكذا تحرير محاضر ضد المخالفين لقانون الري والصرف رقم (12) لسنة 1984 إلقاء القمامة في نهر النيل.
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 542 مخالفة مرورية شملت ضبط 2 دراجة نارية و3 تكاتك وسيارة بدون تراخيص، بجانب التصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 86 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 105 مخالفات تجاوز حد السرعة، وتحرير 120 مخالفة متنوعة.
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص (25) قائد سيارة أمام المجلس الطبى بدائرة مركز شرطة كوم امبو أسفر الفحص عن ضبط (2) حالة إيجابية لتعاطي (حشيش وبانجو وأفيون والترامادول).
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثرا طيبا وملموسا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.
وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكل أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.