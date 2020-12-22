10 مبادرات فكرية وفنية لـ«الثقافة» لبناء الإنسان وتشكيل الوعي خلال 2020

نفذت وزارة الثقافة 10 مبادرات ومشاريع فكرية وفنية وفقًا للتوجهات الإستراتيجية للدولة المصرية في عام 2020، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذي يتضمن مسارًا خاصًا ببناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.





ويتم رصد تلك المبادرات على النحو التالي:





مبادرة صنايعية مصر للتدريب المهنى





تم اطلاق مبادرة صنايعية مصر تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية انطلاقا من الدور الوطنى الهادف إلى صون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة وبهدف إعادة الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء، وتعمل على إحياء وتأهيل جيل جديد من المبدعين في هذا المجال





حيث يقوم بتنفيذها صندوق التنمية الثقافية في مركز الفسطاط للحرف التقليدية، وقد تقدم للمشاركة فى المبادرة 430 شخص، تم اختيار 43 فنان وحرفى منهم تراوحت أعمارهم بين 18 و40 سنة وتم تدريبهم وتخريجهم كدفعة أولى بالمبادرة على مجالات الخزف – النحاس – التطعيم بالصدف– الخيامية - قشرة الخشب وفنون الحلى، بعد المقابلة الشخصية اللازمة وأشرف على تأهيلهم نخبة من كبار المتخصصين بكليات الفنون المختلفة، والحرفيين المتميزين بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، كما تم تعميمها في المحافظات من خلال قصور الثقافة شملت المرحلة الأولى منها 13 محافظة حيث تم تنظيم 26 ورشة تدريبية بواقع ورشتين في كل محافظة .





مبادرة الورش المسرحية «ابدأ حلمك»





تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح بالمجان، وذلك لتنفيذ خطة دعم واكتشاف المواهب الفنية التمثيلية الشابة الجديدة من خلال اختبارات القبول للمتقدمين، ذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لضخ دماء جديدة شابة من الفنانين حيث تخرج منها ثلاثة دفعات نتج عنهم ٢٣٠ فنان، كما تم اطلاق المشروع من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة في الاقاليم وتم تخريج الدفعة الاولى من الورشة باسيوط حيث تقدم للاشتراك فيها ٧٠٠ شاب وفتاة وقع الاختيار على ٥٣ متدربا بواقع ٢٤ فتاة و٢٩ شاب وجاري العمل على تخريج الدفعة الاولى من الورشة من ابناء محافظتى الشرقية والفيوم.





مبادرة ذاكرة المدينة





وتهدف إلى توثيق الهوية المعمارية للمناطق التراثية فى مصر وترصد الأحوال الإجتماعية لأبنائها فى الماضى وذلك من خلال الجهاز القومى للتنسيق الحضارى حيث بدأت بمنطقة جزيرة الزمالك التى تحمل قيمة تاريخية مميزة مع توالي اختيار ما بعدها من مناطق ذات طبيعة مماثلة.





مباردة حكاية شارع





مشروع يقوم عليه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يهدف إلى توثيق حكاية اسماء الشوارع من خلال لوحات تذكارية توضع في بداية الشارع تم الانتهاء من تركيب 150 لوحة.





مبادرة عاش هنا





إحدى مبادرات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التى تهدف إلى التعريف بالرموز الوطنية والأماكن التي عاشوا بها وتم الانتهاء من تركيب 430 لوحة وتم إدراج أسماء أبطالنا من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في المبادرة تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم المشرفة.





مبادرة المؤلف مصري





تهدف إلى انتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لم يسبق تقديمها لدعم واثراء المسرح المصرى بما يساهم فى ترسيخ الهوية الوطنية حيث تم إنتاج 10 عروض مسرحية قصيرة وتصويرها بشكل احترافى .





مبادرة مسابقة الصوت الذهبي وتحويلها إلى مشروع قومي لاكتشاف المواهب





تم تحويل مسابقة الصوت الذهبي إلى مشروع قومي لاكتشاف المواهب يبرز إستراتيجية تحقيق العدالة الثقافية حيث تجسد التكامل بين القطاعات بزيادة قيمة جوائز المسابقة وتحويلها إلى مشروع ثقافي قومي لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة فى مختلف مجالات الإبداع يطوف محافظات مصربالتعاون بين كل من صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة وتهدف إلي اكتشاف ورعاية شباب الموهوبين في مجال الغناء حتى سن 30 سنة .





مباردة "اضحك - فكر – اعرف" المسرحية على اليوتيوب





تهدف الى تقديم أعمال عالمية بالاسلوب الابداعى المصرى ومشاركة عظماء ورموز المسرح بها تثرى فعالياتها وتم تدشين فعاليات برنامجها الذى ينفذه البيت الفنى للمسرح ممثلًا فى فرقة مسرح المواجهة بالتعاون فرقة المسرح القومى ويستلهم عدد من القصص القصيرة للمؤلف الروسى العالمى انطون تشيكوف وذلك من خلال تسجيلها وعرضها على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب .





إطلاق سلسلة علاقات ثقافية





وتقام بالتعاون بين كل من قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمجلس الاعلى للثقافة وهي عبارة عن سلسلة ندوات تاتى ضمن خطوات توطيد الاواصر بين مصر ومختلف الدول والقاء الضوء على فعاليات وانشطة التبادل الثقافى مع شعوب العالم ، و كل امسية من السلسلة تستضيف سفير الدولة المحتفى بها للتعريف بثقافة دولته مع التركيز على الصلات الثقافية التى تجمع بلده بمصر على مدار التاريخ.





المبادرة التشكيلية "الفن للخير" لدعم صندوق تحيا مصر فى مواجهة كورونا





تعد "الفن للخير" احد نماذج اصطفاف أبناء الوطن فى مواجهة التحديات بالتبرع بقيمة لوحات اكثر من 100 فنانا تشكيليا لصالح صندوق تحيا مصر في مبادرة الفن للخير والتي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية بهدف دعم الصندوق وتخصيصها بالكامل للمستشفيات الحكومية للمساهمة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته.



