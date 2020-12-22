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مرأة

اكتشفها بدري .. إليك أعراض اللوكيميا أبرزها شحوب الوجه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:42 م
اسماء محمد
نظرًا لأن العديد من أنواع سرطان الدم لا تظهر أي أعراض واضحة في وقت مبكر من المرض، فقد يتم تشخيص اللوكيميا بالصدفة أثناء الفحص البدني أو نتيجة اختبار الدم الروتيني.

ووفقا لما ذكره موقع " webmd" إذا كان الشخص يبدو شاحبًا ، أو يعاني من تضخم في الغدد الليمفاوية، أو تورم في اللثة، أو تضخم في الكبد أو الطحال، أو كدمات كبيرة، أو نزيف، أوحمى، أوعدوى مستمرة، أو إرهاق ، أو طفح جلدي صغير ، يجب أن يشتبه الطبيب في سرطان الدم

يظهر اختبار الدم الذي يظهر عدد خلايا بيضاء غير طبيعي إلى التشخيص لتأكيد التشخيص وتحديد النوع المحدد من سرطان الدم ، خزعة إبرة وطموح النخاع العظمي من عظم الحوض يجب القيام به لاختبار خلايا سرطان الدم ، وعلامات الحمض النووي ، والتغيرات الكروموسومية في نخاع العظم.

تشمل العوامل المهمة في سرطان الدم عمر المريض ، ونوع اللوكيميا ، والتشوهات الصبغية الموجودة في خلايا سرطان الدم ونخاع العظام.

 أعراض اللوكيميا

لا ينتج عن العديد من أنواع اللوكيميا أعراض واضحة في المراحل المبكرة في النهاية ولكن هناك مجموعة دائمة من أعراض اللوكيميا.

• فقر الدم والأعراض ذات الصلة ، مثل التعب والشحوب والشعور العام بالمرض.

• الميل إلى الكدمات أو النزيف بسهولة ، بما في ذلك النزيف من اللثة أو الأنف ، أو الدم في البراز أو البول .

• القابلية للإصابة بالعدوى مثل التهاب الحلق أو الالتهاب الرئوي القصبي ، والتي قد تكون مصحوبة بصداع أو حمى منخفضة الدرجة أو تقرحات في الفم أو طفح جلدي .

• وجود تورم الغدد الليمفاوية ، عادة في الرقبة أو الإبط أو الفخذ  وفقدان الشهية والوزن .

• عدم الراحة تحت الضلوع اليسرى السفلية بسبب تضخم الطحال.

• قد يسبب ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء إلى مشاكل بصرية بسبب نزيف الشبكية وطنين الأذنين وتغيرات الحالة العقلية والانتصاب لفترات طويلة والسكتة الدماغية .

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