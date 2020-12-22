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محافظات

محافظ أسوان يكرم قيادات وطلاب التربية والتعليم .. شاهد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
 كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قيادات التربية والتعليم منهم الدكتور السيد الفيومى وكيل الوزارة السابق ، وأيضًا عبد الكريم لطفى وكيل المديرية السابق بإهداء درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأت مالية وذلك لجهودهم خلال فترة توليهم قيادة المديرية .

كما كرم المحافظ فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بشهادة تقدير ومكافأة مالية لحصوله على جائزة أفضل مدير إدارة على مستوى الجمهورية والمديرية وذلك أثناء ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى .

فيما تم تكريم بعض المعلمين والطلاب المتميزين بشهادات تقدير ومكافأت مالية بعد حصولهم على المراكز الأولي فى المسابقات المختلفة على مستوى الجمهورية منها مدرس مصر ، وأجمل حديقة مدرسية ، علاوة على المسابقة المشتركة بين وزاراتى التربية والتعليم والأوقاف .

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وكان قد ترأس محافظ أسوان الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى حيث أكد على أننا نعمل جميعًا كقيادات وموظفين من أجل راحة وتحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى وهو فرض عين وإلزام على جميع المسئولين بضرورة النزول للشارع ، ومواجهة المشاكل والتحديات وتلبية المطالب الجماهيرية .

وقال المحافظ بأنه سيتم إحالة جميع المخالفات التى رصدتها لجان المينى باص الطائر إلى التحقيق لمحاسبة أى مسئول ثبت تقصيره بسوء حالة النظافة العامة أو إدارة الجراجات والمخازن أو لعدم سرعة التعامل مع الأعطال فى الأجهزة الطبية بمستشفى إدفو العام والحميات وغيرها من المخالفات الأخرى  ، مع إعادة المرور الميدانى عليها لضمان تلافى جميع الملاحظات السلبية التى تم رصدها .

وأشار اللواء أشرف عطية إلى ضرورة أن تشمل جميع المشروعات الجديدة وأعمال التطوير والتجديد تنفيذ نموذج الكود الدولى الخاص بذوى الهمم سواء فى الطرق والشوارع أو المبانى ، بالإضافة إلى وسائل النقل ومحطات السكك الحديدية ومواقف السيرفيس وهو الذى يستلزم الإسراع فى إنهاء الحصر الشامل للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة الجهات الحكومية والوحدات المحلية من أجل وضع تصور عام من الواقع الفعلى لمطالب وإحتياجات ذوى القدرات الخاصة والعمل على تقديم كافة الخدمات المطلوبة لهم ، مع تخفيف أعباء الحركة والتنقل عليهم .
محافظ أسوان يكرم قيادات وطلاب التربية والتعليم .. شاهد
محافظ أسوان يكرم قيادات وطلاب التربية والتعليم .. شاهد
محافظ أسوان يكرم قيادات وطلاب التربية والتعليم .. شاهد
محافظ أسوان يكرم قيادات وطلاب التربية والتعليم .. شاهد
محافظ أسوان يكرم قيادات وطلاب التربية والتعليم .. شاهد
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