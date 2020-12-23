ضبط مخالفات مرورية وتموينية وتنفيذ 710 أحكام قضائية في حملة بأسوان





وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى تنفيذ 710 أحكام قضائية شملت ضبط 137 حكم حبس جزئي، و 29 حكم حبس مستأنف، و 356 أحكام غرامات ، و 184 أحكام المخالفات.





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وفى مجال ضبط حائزي الأسلحة والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 200 جرام بانجو ، بجانب ضبط 5 أسلحة نارية .





وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 23 قضية تموينية تضمنت ضبط 2 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي ، و 8 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و 8 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، علاوة على ضبط 2 قضايا لاستخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، علاوة على ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .





وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 587 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 دراجة نارية و 3 توك توك بدون تراخيص ، بجانب التصالح الفوري في 87 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 93 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 120 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 127 مخالفة متنوعة.





وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص عدد ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان أسفر الفحص عن ضبط عدد ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي ( حشيش وبانجو ) .





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.



